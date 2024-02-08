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Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

08.02.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul Pendik'te dün basına düşen dükkan sahibi kiracı tartışması Türkiye'de gündem olmuş, mal sahibi yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına ,"Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti. Tepki çeken olayın ardından mal sahibi Osman Kızıltaş'tan daha sakin bir açıklama geldi. Söylediği sözler için özür dileyen Kızıltaş, kiracısına yeni teklifini açıklarken, "Çıkarsa kendisine dua edeceğim." dedi.

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Yüksek enflasyon ve beraberinde gelen yüksek kiralar nedeniyle ülkenin dört bir yanından mal sahibi-kiracı tartışmaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Pendik'te yaşanan ve dün basına düşen tartışma sosyal medyada büyük tepki çekti. Olay hakkında açıklama yapan dükkan sahibi Osman Kızıltaş, "Benim 8 yıllık kiracım. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim" ifadelerini kullandı.

"EŞİNİN DUL KALMASINI İSTEMİYORSAN ÇIK" DEMİŞTİ

Olay, Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan bir dükkanın sahibi Osman Kızıltaş, kiracısından 50 bin TL kira istedi. Kiracı ise mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi. Kirası 50 bin TL olmadığı takdirde kiracısının çıkmasını isteyen dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi tehditlerde bulunarak, "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" dedi.

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"200 BİN LİRA VER, YOKSA ÇIKMAM"

İkili arasında yaşanan tartışmanın basına yansımasının ardından dükkan sahibi Osman Kızıltaş açıklamada bulundu. 8 yıllık kiracısının kendisine düzenli ödeme yapmadığını, kira bedeli olarak kiracının kendisine piyasa değerinden daha düşük ücretler ödediğini iddia eden Kızıltaş, dükkanı kendisinin kullanacağı gerekçesiyle kiracısının dükkandan çıkmasını istediğini, kiracısının ise 'Bana 200 bin TL vereceksin yoksa dükkandan çıkmam' dediğini iddia etti. Dükkan sahibi Kızıltaş ayrıca dükkandan çıkması halinde kiracısından iki aylık kirayı almayacağını ve taşınmasına yardım edeceğini söyledi.

"MAHKEMEYE VERİRSEN 3,5 SENE SÜRER"

Kızıltaş, “Bu benim 8 yıllık kiracım. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. 2022 senesinde 6 bin 250 ödeme yaptı. İdare ettik, sesimizi çıkarmadık, yalvardık yakardık, 2023 senesinde de 10 bin lira ödedi. Dükkanın kirası o zaman 30 bin lira idi. 2024’e geldik kendisini çağırdım rica ettim. Durumu anlattım, beni dinlemedi sinirlendirdi. ‘200 bin TL bana para vereceksin yoksa çıkmam, mahkemeye verirsen 3 buçuk sene sürer’ dedi.

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"ÇIKARSA DUA EDECEĞİM"

Ben de sinirlendim ve o esnada bu kelimeleri kullandım. Bana yakışmayan kelimelerdi, sinirlendiğim için söyledim. Bunun için özür dilerim. Kiracımın çıkmasını istiyorum. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim. Kendisinden de özür diliyorum. O anda gözüm görmedi, ‘Ne yaparsa yapsın çekerse çeksin’ dedim. Biz kendisini ikna edeceğiz. İki ay kirasını almayacağız. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Biz kendimiz kullanmak istiyoruz. Kendi yerimizi kendimiz kullanmak istiyoruz” dedi. (İHA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Pendik Kira dükkan dul
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