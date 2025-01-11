Yüzde 54,8'lik zam sınırına uyan yok! 2025 kreş fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor... Dünyanın en pahalı üniversitelerini bile geçti

Türkiye'deki okul öncesi eğitim ücretleri, dünyanın en pahalı üniversiteleri yarışır hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği zam sınırına uymayan kurumlar, velilerden fahiş ücret istiyor.

ZAM SINIRI YÜZDE 54,8 AMA...

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Bakanlığa bağlı özel okulların, eğitim ücretlerine yapabileceği en yüksek zam oranı yüzde 54,8. Söz konusu zam sınırı 3-4-5 yaş okul öncesi eğitimi de geçerli.

1 OCAK SONRASI FAHİŞ ZAMLAR BAŞLADI

Özellikle çalışan anne ve babalar çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderirken, bunu fırsat bilen eğitim kurumları da ücretlerine fahiş oranda yeni yılda da zam yaptı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÜCRETİ 1 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Öyle ki bazı kurumlar, okul öncesi eğitim için 1 milyonda TL'den fazla ücret istiyor.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ZAM

Bakanlık; kademe, geçiş eğitim başlangıçlarında fahiş oranda zam yapılamayacağını açıklamıştı. Ama bir özel okul geçen yıl 385 bin lira olan 3-4-5 yaş anaokulu eğitim ücretine yüzde 109 oranında zam yaptı. Aynı okul bu yıl 805 bin lira oldu. Bir diğer kurumsa okul öncesi ücretine yüzde 89 oranında zam yaptı. Geçen yıl 325 bin lira olan ücret, bu yıl 616 bin liraya çıktı. Bu da erken kayıt altında indirimli fiyatı.

"DAHA DA YÜKSELECEK"

ATV Haber'in ulaştığı bir başka kurum da fiyat tarifesini şu sözlerle açıkladı:

"Okul öncesi ücreti 1 milyon 34 bin TL. Sabah, öğle, ikindi yemeği KDV dahildir. 13 Ocak'tan sonra yükselecek ama ne kadar yükselecek onu ben de bilmiyorum"

Anaokulu sahibi/Öğretmen Gülşen Apaydın ise "Periyodik tablo gibi fiyat listeleri görüyoruz. Ben bunları bir eğitimci olarak hiç doğru bulmuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği artış kadar artış yapabilir ancak okul" diye konuştu.

VELİLER DİKKAT! FAZLADAN ÖDENİLEN PARAYI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Bazı kurumların Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği fiyat listesiyle, veliye söylediği ücretler aynı olmazken, çocuklarını okul öncesi eğitime gönderen veliler, fahiş fiyat uygulayan okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet ederek, fazladan ödedikleri ücreti alabilirler.