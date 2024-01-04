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Yüzde 60 zamma ret! Metal Sendikası’nın 10 puanlık güncellemesi yetersiz geldi: Görüşmeler bitti

04.01.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret zammı teklifini yüzde 60’a yükseltmesine rağmen, Türk-Metal Sendikası revize teklifi reddetti. Görüşmeler ise sonlandı.

Yüzde 60 zamma ret! Metal Sendikası’nın 10 puanlık güncellemesi yetersiz geldi: Görüşmeler bitti

Türk-Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın ücret zammı teklifini yüzde 60'a çıkarmasına rağmen revize teklifi reddetti.

Türk-Metal Sendikası yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere işveren sendikası MESS, uyuşmazlık tutanağı öncesi yürütülen müzakere sürecinde ilk teklif olarak, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 35 zam teklif etmiş, yine 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere sosyal haklara ilk yıl için yüzde 65 zam teklifinde bulunmuştu. Arabulucu toplantısı sonrası gerçekleşen ilk toplantıda ise, 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olarak ücretler için zam teklifini ilk 6 ay için yüzde 50'ye, sosyal haklar için yıllık zam teklifini ise yüzde 80'e çıkardığını tarafımıza iletmişti.

TEKLİF YÜZDE 50’DEN YÜZDE 60’A YÜKSELTİLDİ

MESS tarafından yapılan davet üzerine bugün MESS Merkez Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda işveren tarafı 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilk 6 ay için en son yaptığı yüzde 50 zam teklifini yüzde 60'a, sosyal haklara ise geçerli olmak üzere ilk yıl için en son yaptığı yüzde 80'lik zam teklifini yüzde 85 çıkardığını belirtti. Sonraki 6 aylar için ücretlere ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini revize etti.

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ZAMMI YETERSİZ BULDULAR

Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının tamamen kaldırılması, ikramiyelerin ise gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerinin hepsini masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren taleplerinin devam etmesini kabul etmeyerek, gerekse yapılan zam tekliflerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, yapılan teklifi kabul etmemiş ve görüşmeyi sonlandırmıştır. Türk Metalli metal emekçileri başta olmak üzere, tüm kamuoyuna duyurulur.”

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Anahtar Kelimeler:
metal
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