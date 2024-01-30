Yüzde 71 zam aldılar! En düşük maaş 25 bin 500 lira oldu! Davul zurnalarla halay çekerek kutladılar

Düzce Belediyesi’nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü işçilerle bir araya gelerek, yeni maaşlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

DAVUL ZURNALARLA KUTLADILAR

Belediye işçilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Özlü, “Biz aslında aynı gemideyiz. Sizler olmazsanız biz hiçbir iş yapamayız. Belediye olmazsa sizler çalışamazsınız. Dolayısı ile biz birbirimizi tamamlıyoruz. Ayrı değiliz, aynı yerdeyiz. Ali Kemal Bey ile birlikte çok yormadan söyleyelim. Ücretlerinize yüzde 71 zam yapıyoruz. Hayırlı olsun. Yüzde 71 zamlı ücretlerinizi alacaksınız” şeklinde konuştu. Zam haberinin ardından işçiler davul ve zurnalarla yeni ücretlerini kutladı. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





