Yüzde 75 hibeli destek üreticinin yüzünü güldürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Yem Bitkisi Destekleme Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeyle dağıttığı süt otu tohumu, üreticinin yüzünü güldürüyor. Süt otu hasadını tamamlayan İzmit Biberoğlu Mahalle Muhtarı ve üretici Ahmet Uzun, sağlanan katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Geçimini keçi sütü üretiminden sağlayan İzmit Biberoğlu Mahalle Muhtarı ve üretici Ahmet Uzun, verilen desteklerin üretim maliyetlerine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Tarım destekleri sayesinde yüzde 80 daha uygun maliyetli ve kaliteli süt otuna kavuştuk. Koyunlarımız, keçilerimiz ve ineklerimiz bu yemi iştahla tüketiyor. Bu da hem et hem de süt veriminde artış sağlıyor. Sağlanan desteklerle kaliteli ürün elde ettik. Maliyetlerimiz düştü, bu da üretimimize ve bütçemize olumlu yansıdı" ifadelerini kullandı.

BALYA MAKİNELERİYLE ZAMAN TASARRUFU

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada aktif rol aldığını belirten Ahmet Uzun, "İlgili ekipler bizlerle sürekli iletişim halinde. Sahaya gelerek ihtiyaçlarımızı soruyor, çözüm üretiyorlar. Bu ilgi bizleri daha fazla üretmeye teşvik ediyor. Eskiden daha fazla zaman ve emek harcıyorduk. Desteklerle sağlanan makineler sayesinde otlarımızı kısa sürede balyalayabiliyoruz. Bu da iş gücünden tasarruf etmemizi sağlıyor. Tohum ve ekipman destekleri sayesinde üretmeye devam ediyoruz. Bu katkılar hem motivasyonumuzu artırıyor hem de tarıma olan ilgimizi güçlendiriyor. Desteklerin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA