FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzlerce araç terk edildi! Milyonluk servet otoparkta çürüyor

Yüzlerce araç terk edildi! Milyonluk servet otoparkta çürüyor

02.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de trafikten men edilen, herhangi bir ceza nedeniyle otoparka çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor. Değeri milyonları bulan araçlar, sürücüleri peşlerine düşmediği için yediemin otoparkında kaderlerine terk edildi. Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, otoparkta bulunan araçların 3-4 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.

Yüzlerce araç terk edildi! Milyonluk servet otoparkta çürüyor

Edirne’de 2009 yılından beri hizmet veren yediemin otoparkında bulunan yüzlerce araç çürümeye terk edildi. Araç sahiplerinin araçlarını gelip almaması ve uzun süredir icra daireleri ile Milli Emlak tarafından satış yapılmaması sebebiyle otoparkta bulunan araç sayısı günden güne artıyor. Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne’de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.

9b304362-22b0-4ec7-88ce-09275e887ffc

Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, sadece kendi otoparkında 750 motosiklet ve 200 aracın bulunduğunu belirtti. Otoparkta bulunan araçların 3-4 milyon lira değerinde olduğunu söyleyen Büyüköztürk, yedieminlerdeki araçların tasfiye edilmesini istediklerini ifade ederek, “Otoparkta araçlar uzun yıllardır bekledikçe değeri düşüyor. Ayrıca beklenilen gün süresi kadar da otopark ücreti kaydediliyor. Zamanla otopark ücreti çoğalıyor ancak biz yüzde 30’u geçemediğimiz için vatandaş da otopark ücreti nedeniyle mağdur oluyor” dedi.

73a57061-a89f-4e9b-a1fb-381354a009fb

00179d12-e572-492d-a7d6-206b316526d6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan imzaladı! O faizler değiştiErdoğan imzaladı! O faizler değişti
Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?
Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor!

Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor!

Son dakika: Gram altın fiyatında radara alınacak seviye! Bu eşik aşılırsa...

Son dakika: Gram altın fiyatında radara alınacak seviye! Bu eşik aşılırsa...

Son dakika: İndirimli ürün satışlarında fırsatçılığa son! Bakanlık harekete geçti, en düşük fiyata göre...

Son dakika: İndirimli ürün satışlarında fırsatçılığa son! Bakanlık harekete geçti, en düşük fiyata göre...

Erdoğan imzaladı! O faizler değişti

Erdoğan imzaladı! O faizler değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.