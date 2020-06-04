Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...

Ekonomik krizlerin beraberinde getirdiği şartlar ülkemizde işsizliğin kronik bir problem haline gelmesine neden oldu. Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın güçlendirilmesi adına çalışmalarını sürdüren İŞKUR, iş arayanların ihtiyaçlarını karşılamak için dönemsel olarak iş ilanları yayınlamayı tercih ediyor. Belirlenen dönemsel aralıklarda toplumun her kesiminden iş arayanın talebine cevap veren ilanlar vatandaşların bir tık uzağında.
İş arayan ve işverenleri tek bir çatıda altında toplamak için web sitesi üzerinden hizmet sunan İŞKUR, iki taraf arasında köprü görevini üstleniyor. İş arayanları işverenleriyle buluşturan İŞKUR ilanları sayesinde vatandaşlar başvurularını iletebiliyorlar. İŞKUR'un güncel açık ilan sayfasından toplu bir şekilde görüntülenen ilanlar sayesinde vatandaşlar kendilerine uygun işleri bulmak için adım atabilirler. Peki, İŞKUR iş ilanları nasıl kontrol edilir? Nasıl takip edilir? İŞKUR'un güncellenen ilanlarına dair merak edilen detaylar...
İŞKUR'un güncel iş ilanlarının görüntülenmesi için ilk adımda mutlaka İŞKUR birimleri ya da kurumsal web sitesi üzerinden sistemde iş arayan kaydının yapılması gerekir. İş arayan kaydının oluşturulması sırasında kişilerin öz geçmişlerine ait bilgilerin eklenmesi beklenir. İŞKUR sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunan bütün vatandaşların online olarak görüntüleme yapmasına izin verilir.
İŞKUR'un kurumsal web sitesinde iş arayan girişinin yapılmasından sonra açık iş ilanları sayfasına basılır. Vatandaşlar sayfada bulunan ilanlar üzerinden kendi kriterlerine uygun olan ilanların detaylarını görüntüleyebilir ve başvurularını iletebilirler.
Güncel iş ilanları sayfasına giriş yapılmasından sonra kişilerine kendi özelliklerine uygun olarak filtreleme yapmasına izin verilir. Filtreleme için pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma bilgisinin sayfanın üst kısmında bulunan arama çubuğuna yazılması gerekir. Eğer özel bir arama yapılmak istenmiyorsa arama bölümü boş bırakılır.
İş ilanlarının detaylarının görüntülenmesi için arama çubuğunun alt kısmındaki boşluklar doldurulmalıdır. Bu boşluklar arasında; çalışma yeri, ülke, il, ilçe, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel, vardiya ve iş yeri unvanı bilgileri yerini alır.
Önceki tarihlerde yayınlanan ilanlardan birinin görüntülenmesi için ise ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin boşluklara eklenmesi şarttır.
Tüm bilgilerin girilmesinin ardından açık ilanları görebilmek için sayfanın alt kısmında bulunan "ara" yazısına basılması gerekir.
İŞKUR üzerinden kayıt oluşturulması için kişilerin 14 yaşını doldurması ve kayıt sırasında girdiği bilgilerin doğru olması gerekir. Bu nedenle kayıt sırasında kimlik, iletişim, eğitim ve meslek bilgilerinin girilmesi şarttır. Kurumsal internet sitesi ya da kurum personeli aracılığıyla iş arayan kaydı oluşturulur. İş arayan kaydının aktif olarak kalma süresi son işlem tarihinden itibaren 12 aydır. Aktif olmayan iş arayan kayıtlarının sisteme girişi kabul edilmez.
İŞKUR iş ilanları sayfasına iş arayan kaydıyla giriş yapan vatandaşların ilan detaylarını görüntülemesine izin verilir. İlan sayfanın alt kısmında bulunan "başvur" butonuna tıkladıktan sonra işverene kişilerin öz geçmişinin iletilmesi sağlanır. Başvuru süreci ise e-Devlet kapısında bulunan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası üzerinden takip edilebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum