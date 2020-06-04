Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...

Ekonomik krizlerin beraberinde getirdiği şartlar ülkemizde işsizliğin kronik bir problem haline gelmesine neden oldu. Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın güçlendirilmesi adına çalışmalarını sürdüren İŞKUR, iş arayanların ihtiyaçlarını karşılamak için dönemsel olarak iş ilanları yayınlamayı tercih ediyor. Belirlenen dönemsel aralıklarda toplumun her kesiminden iş arayanın talebine cevap veren ilanlar vatandaşların bir tık uzağında.

İş arayan ve işverenleri tek bir çatıda altında toplamak için web sitesi üzerinden hizmet sunan İŞKUR, iki taraf arasında köprü görevini üstleniyor. İş arayanları işverenleriyle buluşturan İŞKUR ilanları sayesinde vatandaşlar başvurularını iletebiliyorlar. İŞKUR'un güncel açık ilan sayfasından toplu bir şekilde görüntülenen ilanlar sayesinde vatandaşlar kendilerine uygun işleri bulmak için adım atabilirler. Peki, İŞKUR iş ilanları nasıl kontrol edilir? Nasıl takip edilir? İŞKUR'un güncellenen ilanlarına dair merak edilen detaylar...

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

İŞKUR'un güncel iş ilanlarının görüntülenmesi için ilk adımda mutlaka İŞKUR birimleri ya da kurumsal web sitesi üzerinden sistemde iş arayan kaydının yapılması gerekir. İş arayan kaydının oluşturulması sırasında kişilerin öz geçmişlerine ait bilgilerin eklenmesi beklenir. İŞKUR sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunan bütün vatandaşların online olarak görüntüleme yapmasına izin verilir.