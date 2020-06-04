FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...

Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Her kesimden iş arayan vatandaşın derdine deva olacak ilanlar sayesinde İŞKUR işsizlik oranının düşürülmesini amaçlıyor. Koronavirüs sürecinin ekonomide yaşattığı durgunluğu gidermek amacıyla İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınlamayı ihmal etmedi. İş arayanlara nefes olacak ilanları takip etmek ise oldukça kolay!

Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...

Ekonomik krizlerin beraberinde getirdiği şartlar ülkemizde işsizliğin kronik bir problem haline gelmesine neden oldu. Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın güçlendirilmesi adına çalışmalarını sürdüren İŞKUR, iş arayanların ihtiyaçlarını karşılamak için dönemsel olarak iş ilanları yayınlamayı tercih ediyor. Belirlenen dönemsel aralıklarda toplumun her kesiminden iş arayanın talebine cevap veren ilanlar vatandaşların bir tık uzağında.

İş arayan ve işverenleri tek bir çatıda altında toplamak için web sitesi üzerinden hizmet sunan İŞKUR, iki taraf arasında köprü görevini üstleniyor. İş arayanları işverenleriyle buluşturan İŞKUR ilanları sayesinde vatandaşlar başvurularını iletebiliyorlar. İŞKUR'un güncel açık ilan sayfasından toplu bir şekilde görüntülenen ilanlar sayesinde vatandaşlar kendilerine uygun işleri bulmak için adım atabilirler. Peki, İŞKUR iş ilanları nasıl kontrol edilir? Nasıl takip edilir? İŞKUR'un güncellenen ilanlarına dair merak edilen detaylar...

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

İŞKUR'un güncel iş ilanlarının görüntülenmesi için ilk adımda mutlaka İŞKUR birimleri ya da kurumsal web sitesi üzerinden sistemde iş arayan kaydının yapılması gerekir. İş arayan kaydının oluşturulması sırasında kişilerin öz geçmişlerine ait bilgilerin eklenmesi beklenir. İŞKUR sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunan bütün vatandaşların online olarak görüntüleme yapmasına izin verilir.

İŞKUR'un kurumsal web sitesinde iş arayan girişinin yapılmasından sonra açık iş ilanları sayfasına basılır. Vatandaşlar sayfada bulunan ilanlar üzerinden kendi kriterlerine uygun olan ilanların detaylarını görüntüleyebilir ve başvurularını iletebilirler.

Güncel iş ilanları sayfasına giriş yapılmasından sonra kişilerine kendi özelliklerine uygun olarak filtreleme yapmasına izin verilir. Filtreleme için pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma bilgisinin sayfanın üst kısmında bulunan arama çubuğuna yazılması gerekir. Eğer özel bir arama yapılmak istenmiyorsa arama bölümü boş bırakılır.
İş ilanlarının detaylarının görüntülenmesi için arama çubuğunun alt kısmındaki boşluklar doldurulmalıdır. Bu boşluklar arasında; çalışma yeri, ülke, il, ilçe, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel, vardiya ve iş yeri unvanı bilgileri yerini alır.
Önceki tarihlerde yayınlanan ilanlardan birinin görüntülenmesi için ise ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin boşluklara eklenmesi şarttır.
Tüm bilgilerin girilmesinin ardından açık ilanları görebilmek için sayfanın alt kısmında bulunan "ara" yazısına basılması gerekir.

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYDI NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR üzerinden kayıt oluşturulması için kişilerin 14 yaşını doldurması ve kayıt sırasında girdiği bilgilerin doğru olması gerekir. Bu nedenle kayıt sırasında kimlik, iletişim, eğitim ve meslek bilgilerinin girilmesi şarttır. Kurumsal internet sitesi ya da kurum personeli aracılığıyla iş arayan kaydı oluşturulur. İş arayan kaydının aktif olarak kalma süresi son işlem tarihinden itibaren 12 aydır. Aktif olmayan iş arayan kayıtlarının sisteme girişi kabul edilmez.

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR iş ilanları sayfasına iş arayan kaydıyla giriş yapan vatandaşların ilan detaylarını görüntülemesine izin verilir. İlan sayfanın alt kısmında bulunan "başvur" butonuna tıkladıktan sonra işverene kişilerin öz geçmişinin iletilmesi sağlanır. Başvuru süreci ise e-Devlet kapısında bulunan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası üzerinden takip edilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatırım yapacaklar bunlara dikkat!Yatırım yapacaklar bunlara dikkat!
Rengini gören ’Alo Gıda Hattı’na şikayet ediyorRengini gören ’Alo Gıda Hattı’na şikayet ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Yerli otomobilde önemli gelişme

Yerli otomobilde önemli gelişme

En çok satan otomobiller belli oldu!

En çok satan otomobiller belli oldu!

Bakan açıkladı! Yeniden açıldı

Bakan açıkladı! Yeniden açıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY, bugünkü iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak

THY bugün 25 bin yolcu taşıyacak

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

'Türkiye 2021’de yüzde 6 büyür'

'Türkiye 2021’de yüzde 6 büyür'

Rapor alıp işe gidemeyenlere müjde! Maaşı devlet ödüyor...

Rapor alıp işe gidemeyenlere müjde! Maaşı devlet ödüyor...

Dikkat! Emekli maaşınıza bloke ya da ipotek koyulmasın... Uzmanlar uyardı!

Dikkat! Emekli maaşınıza bloke ya da ipotek koyulmasın

Siyah pirincin rengini gören ’Alo Gıda Hattı’na şikayet ediyor

Rengini gören ’Alo Gıda Hattı’na şikayet ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.