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Yüzleri güldüren gelişme! En düşük maaş 14 bin TL'nin üzerinde

31.10.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraklı Belediyesi’nde işçilerin yüzünü güldüren önemli bir gelişme yaşandı. Bayraklı AŞ ve DİSK Genel İş 6 No’lu Şubesi arasında 1285 işçiyi içeren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden olumlu sonuç çıktı. Buna göre yüzde 60 zamla en düşük çalışan maaşı 2022 için 11 bin 592’ye yükseldi. Ocak ayı itibarıyla sosyal haklarla beraber en düşük işçi ücretinin 14 bin TL’nin üstüne çıkacağı aktarıldı. İşte detaylar…

Yüzleri güldüren gelişme! En düşük maaş 14 bin TL'nin üzerinde

İzmir'de Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel İş 6 No'lu Şubesi arasında süren toplu iş görüşmelerinden yüzleri güldüren bir sonuç çıktı. Protokol, Belediyenin farklı birimlerinde görev alan 1285 çalışanı yakından ilgilendiriyor. Söz konusu protokol, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener arasında imzalandı. İşte belirlenen zam olanı ve en düşük işçi maaşı ile ilgili tüm ayrıntılar...

EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Varılan mutabakata göre Bayraklı Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan işçiler için en düşük maaş, fiilen çalışmaya dayalı ödemeler hariç 7 bin 427 TL’den 11 bin 592 TL’ye yükseldi. Verilen zam oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. Ocak ayı itibarıyla sosyal haklarla birlikte en düşük işçi ücretinin 14 bin TL’nin üzerine çıkacağı belirtildi.

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SOSYAL HAKLARDA ARTIŞ

Sözleşme çerçevesinde işçilerin yıllık 75 yevmiye tutarındaki ikramiyeleri 90 yevmiyeye yükseltildi. Aylık 266 TL olan erzak yardımı bin liraya çıkartıldı. 30 TL olan günlük yemek ücreti 55 TL’ye yükseltildi. Yıllık 800 TL olan yakacak yardımı bin 440 TL’ye çıkarıldı. İşçilerin yıllık kıdem tazminatı hesabı, 40 günden 50 güne çıkarıldı. Yüzde 25 olan gece çalışma ücreti yüzde 30’a yükseltildi. Saat başı fazla çalışma ücreti yüzde 60’tan yüzde 70’e çıkarıldı. Vardiyalı çalışan işçilerin günlük çalışma ücretlerinin yüzde 25’i olan vardiya primleri ise yüzde 30’a yükseltildi. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki tüm sosyal haklara yüzde 40’ın üzerinde artış yapıldı.

GÜNLÜK YEVMİYE ÜCRETİ 300 TL

Sözleşme öncesi en düşük 186 TL olan günlük yevmiye ücreti, 300 TL’ye yükseltildi. Bu tutara 1 Ocak’tan itibaren yüzde 20 oranında zam ve artı olarak günlük 10 TL iyileştirme, 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 20 ücret artışı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren de yüzde 25 ücret artışı yapılması öngörüldü.

"İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Göreve geldikleri günden bu yana işçilerin alın terinden ve emeğinden yana tavır takındıklarını söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında zor günler geçiren tüm çalışanlarımızı rahatlatacak bir sözleşmeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ve İzmir’in en iyi sözleşmelerinden birine imza attık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. (İHA)

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