FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Z kuşağı ücret avantajıyla başlıyor ancak riskler artıyor

İngiltere’de araştırma, Z kuşağının işe daha yüksek ücretlerle başladığını ortaya koydu. Ancak eğitim ve istihdam dışı genç sayısı endişe yaratıyor.

Z kuşağı ücret avantajıyla başlıyor ancak riskler artıyor

İngiltere’de yapılan araştırma, Z kuşağının çalışma hayatına önceki kuşağa göre daha yüksek ücretlerle başladığını ortaya koyarken, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin sayısındaki artış tabloya ilişkin endişeleri artırıyor.

Z KUŞAĞI ÜCRET AVANTAJIYLA BAŞLIYOR

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Resolution Foundation’ın araştırması, genellikle 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağının, 1980’lerin başı ile 1990’ların ortası arasında doğan Y kuşağına kıyasla çalışma hayatına daha avantajlı ücretlerle başladığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, 1990’ların sonlarında doğan 24 yaşındaki çalışanların reel haftalık ücretleri, 1980’lerin sonunda doğanların aynı yaştaki kazançlarından yüzde 12 daha yüksek ölçüldü.

Çalışmada, 2000’lerin başında doğanların da 24 yaş itibarıyla, 1950’lerde doğanlardan bu yana aynı yaşta en yüksek kazanca ulaşan kuşak olduğu belirtildi.

Z kuşağı ücret avantajıyla başlıyor ancak riskler artıyor 1

ÜCRET ARTIŞINDA KUŞAKSAL FARKLILIK

Resolution Foundation, Y kuşağının çalışma hayatına 2008 finansal krizinin etkileri ve reel ücretlerdeki uzun süreli durgunluk ortamında başladığına dikkati çekerek, Z kuşağının ilk kariyer yıllarında “küçük çaplı bir ücret toparlanması” yaşadığını kaydetti.
Araştırmada, ücret artışının özellikle düşük gelirli genç çalışanlarda daha belirgin olduğu vurgulandı. Gelir dağılımının en alt yüzde 10’luk kesiminde yer alanların ücretleri, asgari ücrette özellikle 2016’dan sonra görülen yükselişin etkisiyle 2012-2025 döneminde reel olarak yüzde 36 arttı.

Genç çalışanların gelir basamaklarının üst bölümlerinde de avantajlı konuma geçtiği görüldü. 22-29 yaş aralığında ortalama gelir grubunda yer alan çalışanların saatlik ücretleri aynı dönemde yüzde 15 artarken, 30’lu yaşlardaki çalışanlarda bu oran yüzde 4’te kaldı. Tüm çalışanlar için ortalama artış ise yüzde 11 oldu.

Buna karşın rapor, Z kuşağı açısından olumlu görünen ücret tablosunun baskı altında olduğuna dikkati çekti. Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle artan fiyatlar ve zayıflayan ekonomik büyüme nedeniyle reel ücretlerin düşebileceği uyarısında bulunuldu.

Z kuşağı ücret avantajıyla başlıyor ancak riskler artıyor 2

GENÇ İŞSİZLİĞİ VE “KAYIP NESİL” ENDİŞESİ

Araştırmada, genç işsizliği ve eğitimden kopuş da önemli risk başlıkları arasında gösterildi. İngiltere’de 16-24 yaş aralığında istihdamda, eğitimde veya mesleki eğitimde olmayan gençlerin sayısı yaklaşık 1 milyona ulaştı.

Eski Çalışma Bakanı Alan Milburn, acil önlem alınmaması halinde bu sayının 2030’ların başında yüzde 25 artarak 1,25 milyona çıkabileceği ve ülkenin “kayıp nesil” riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Resolution Foundation, Z kuşağının önemli bir bölümü için kariyerlerin henüz başlamadığına işaret ederek, gençlerin iş ve eğitim dışında kalmasının hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: 'Kira ödemiyorum'Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: 'Kira ödemiyorum'
Threads yeniden Türkiye’de: Yeni düzenlemeyle o şart kaldırıldıThreads yeniden Türkiye’de: Yeni düzenlemeyle o şart kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
işsizlik Z kuşağı maaş genç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.