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Zam beklentileri konuşulurken açıklama geldi! 'Anormal fiyat ortaya çıkmayacak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.02.2025 16:25
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Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayında kırmızı ette arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatinde olduklarını bildirdi.

Zam beklentileri konuşulurken açıklama geldi! 'Anormal fiyat ortaya çıkmayacak'

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı ve sonrasının, turizm sezonu için otellerin alım yaptığı dönemler olduğunu aktardı.

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Böyle dönemlerde kırmızı et fiyatlarının yükselebildiğine, ramazan ayında da talebin artması nedeniyle bir miktar fiyat artış yaşanabileceğini değerlendirdiklerine işaret eden Hacıince, bu dönemde ortaya çıkabilecek suni fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

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ET VE SÜT KURUMUNUN 40 BİN CANLI HAYVAN TEDARİKİ

Hacıince, Et ve Süt Kurumunun, 40 bin baş kesimlik sığırın ithal edilip ramazan öncesi piyasaya sürüleceğini duyurduğunu anımsatarak, "Bu planlamanın piyasa üzerinde ve özellikle tüketicide olumlu etki oluşturacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

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"ANORMAL FİYAT OLUŞUMLARININ ORTAYA ÇIKMAYACAĞI KANAATİNDEYİZ"

Geçen yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan ayında kesim olgunluğuna gelebileceğinin görüldüğünü bildiren Hacıince, şunları kaydetti:

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"Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre bu dönemde yeterli miktarda yerli hayvan var. Konseyimizce, sektörümüzün tüm alanlarındaki ihtiyaç miktarları ve üretim imkanları birlikte değerlendirildiğinde, ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatindeyiz." (AA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
et fiyatları Ramazan
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