ZAM İÇİN SON RAKAMI VERDİ | Asgari ücret Bakan Işıkhan'a soruldu; Fatih Portakal "sinirler gerildi" diyerek açıkladı: Yetmeyecek!

Asgari ücret zammı için son konuşulan rakamlar ortaya çıktı. 7'sinden 70'ine milyonları ilgilendiren 2025 asgari ücret zam pazarlığının başlamasına 5 gün gibi kısa bir süre kalırken; hem taraflar arasında yükselen gerilim dikkat çekerken hem de kulislerde konuşulan son rakamlar da gündem oldu. Gazeteci Fatih Portakal, milyonların maaş zammını etkileyecek olan yeni asgari ücretin kaç TL olabileceğini açıklarken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la ilgili iddiası da olay oldu. Gazetecilerin asgari ücret için mikrofon uzattığı Bakan Işııkhan'a "Refah payı gündemde mi?" sorusu da yöneltilirken, Portakal "Sakin olarak bilinen Bakan, gerildi" iddiasında bulundu. İşte asgari ücret zammında son konuşulan rakamlar ve yeni detaylar...

Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci, işçi ve emekçinin merakla meklediği 2025 asgari ücret zammı için artık son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına 5 gün gibi kısa bir süre kalırken tüm Türkiye adeta nefesini tuttu "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET MESAJI SONRASI AYNI SORU: YÜZDE 44 MÜ, 21 Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası beklenti ve tahminler sürekli değişirken; işaret edilen enflasyonun yüzde 44 mü yoksa yüzde 21 mi olduğu ise bilinmiyor.

'YÜZDE 25' TEKLİFİ GERİLİMİ ARTIRDI

Zam pazarlığının başlamasına geri sayım sürerken işveren kesiminden gelen 'Yüzde 25' teklifi bir anda atmosferin gerilmesine yol açtı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" ifadelerini kullanırken; tepkiler ise peş peşe geldi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN TEPKİ

İşçi kesimini temsilen masada olacak olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu ülkede bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. IMF, uluslararası kuruluşlar rakamlar, artış oranları açıklıyor. Bunlar bu masada yoklar. Bu komisyonda yoklar. Emeklinin, asgari ücretlinin gözü bu masada. Biz ayın 20’sinde 150 bin kişi topladık. 250 bin yapar mıyız? Yaparız. İki, üç tane siyasi parti 250 bin kişi toplasınlar, göreyim. Toplayamazlar, kusura bakmayın." dedi.

BAKAN IŞIKHAN'A ASGARİ ÜCRET SORULDU

Asgari ücret sorusu bu kez de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sorulurken; gazeteci Fatih Portakal, artan gerilimin Bakan Işıkhan'a da yansıdığını iddia etti.

Bakan Işıkhan'a gazetecilerden "Refah Payı da gündemde mi?" sorusu sorulurken "Asgari ücretle ilgili süreci Salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" yanıtı geldi.

FATİH PORTAKAL: "SAKİN BAKAN GERİLDİ"

Gazeteci Fatih Portakal ise Sözcü TV'deki yayında, o anlarda Bakan Işıkhan'ın gerildiğini belirterek "Sakin olarak bilinen Bakan, gerildi" iddiasında bulundu.

Portakal "Sayın Bakan siz gerilemezsiniz. Böyle bir şeye hakkınız yok. Bir eliniz yağda bir eliniz baldasınız. Bakanlık gibi bir göreviniz var. Esas sinirlenmesi gereken, sinirlenen de halk zaten" diye konuştu.

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NA TEPKİ: "BİR KERE OYUNU BOZ, ÇIK RAKAM SÖYLE"

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay'a da çağrıda bulunan Fatih Portakal, "Türk-İş’in Ergun Bey’i konuşmuyor. Ergun Başkan, bir kere oyun boz. De ki “Yüzde 80 istiyorum” ya da “Yüzde 100 istiyorum.” On yedi bin iki yüz lira yerine net bir rakam söyle, “Otuz beş bin istiyorum” de. Bir oyun boz ya! Yani bir kerecik bir şey yap, en azından. Ama onu da yapmıyor" dedi.

Asgar ücret zammı için konuşulan son rakamları da paylaşan Portakal, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıkladığı rakamı hatırlattı.

ÖZGÜR ERDURSUN RAKAM VERDİ: 23 BİN 500 TL

Fatih Portakal "Özgür Erdursun'un söylediği rakam 23 bin 500 lira. Yani 17 bin liradan 23 bin 500 liraya çıkacak diyor. Aradaki fark 6 bin 500 lira. Bu yüzde 40 bile değil, değil mi? Yani ne kadar olduğunu hesaplayabilirsiniz ama yüzde 40’ın altında. Söylenen bu: 23 bin 500 lira." diye konuştu.

3 RAKAM İÇİN AÇIK KONUŞTU: "ÇOK AFAKİ"

25 bin TL, 28 bin TL, 30 bin TL gibi rakamlar için "çok afaki" iddiasında bulunan Portakal, son konuşulan rakamı açıkladı.

Portakal, şunları söyledi;

"22-23 BİN TL KONUŞULUYOR"

"Yine de her gittiğim yerde insanlar bu konuyu soruyor. Mesela bugün bir yerde yemek yedim. Biri geldi, 'Ne kadar olur asgari ücret?' diye sordu. Dedim ki, “Biz belirlemiyoruz ki. Ama 22 bin, 23 bin konuşuluyor.

"YETMEYECEK AMA ADRES BELLİ: ERDOĞAN"

'Bu yeter mi?' dedi. Yetmeyeceğini herkes biliyor ama diyecek de bir şey yok. Bunu belirleyecek olan adres belli: Erdoğan."