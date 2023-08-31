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Zam oranının ardından Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan tepki: Hakemlik yerine noterlik yapıyorlar

31.08.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği süreç resmen tamamlandı. Hakem Heyeti, hükümetin teklifini değiştirmeden kabul etti. İtiraz yolunun kapalı olduğu karara Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan tepki geldi. Refah payı alamadıklarını vurgulayan Yalçın, "Hakemlik yerine noterlik yapıyorlar" diyerek zam oranına tepki gösterdi.

Zam oranının ardından Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan tepki: Hakemlik yerine noterlik yapıyorlar

1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci resmen sonuçlandı. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'ta alacağı zam oranı netlik kazandı. Hakem Heyeti görüşmelerde kabul edilmeyen hükümetin teklifini değişiklik yapmadan onayladı. Yeni karara göre 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kılındı.

AA-20230821-31961781-31961773-MEMURSEN_GENEL_BASKANI_YALCIN_YENI_ZAM_TEKLIFINE_DAIR_BEKLENTILERINI_ACIKLADI

"REFAH PAYI ALMADIK"

Zam oranlarının belli olmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki geldi. Bloomberg'e konuşan Yalçın, "Refah payı almadık" dedi. Hakem Kurulunun hükümetin teklifini aynen kabul etmesini eleştiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"HAKEMLİK YERİNE NOTERLİK YAPILDI"

"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun verdiği karar aslında adının Kamu İşvereni Hakem Kurulu olarak değişmeli gerektiğini gösteriyor. Hakem Kurulu'nun oluşum sistemi farklı bir beklentiyi doğurmuyor. Bu konuda hakemlik yerine noterlik yapıyorlar. Biz yüzde 33'ün altında rakamları konuşmanın çok doğru olmayacağını, mutlaka refah payı içeren bir zam teklifiyle masadan kalkmak istediğimizi söylemiştik. Neticede uzlaşı sağlayamadık.

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"UZLAŞILAN KONULARIN MÜZAKAREYE GİRMEMESİ OLUMLU"

Masada oransal bir artışta uzlaşı sağlayamasak da birçok başlığı tartışmış ve konuşmuştuk. Hakem Heyeti’nin uzlaştığımız konularda yeniden müzakere sürecine girmemesini olumlu karşılıyorum. Bu işin geleneği açısından çok kıymetli. Hakem sürecinde bazı hususlar konusunda rötuşlar yapılmış durumda.”

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