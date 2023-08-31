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Son dakika: Memur emekli maaşı zammı için karar… Toplu Sözleşme zammı oranları belli oldu: Hükümetin son teklifine onay çıktı

31.08.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci Hakem Heyeti sürecinin nihai kararı vermesi ile son buldu. Memur zammı ve memur emeklisi zammı için 2024 ve 2025'te yapılacak artış oranlarını belirlemede iki kriterden biri olan 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı oranları resmen belli oldu. Kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek İşte detaylar…

Son dakika: Memur emekli maaşı zammı için karar… Toplu Sözleşme zammı oranları belli oldu: Hükümetin son teklifine onay çıktı

Toplu sözleşme son dakika haberi… Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaş zammı için kritik öneme sahip 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlamıştı. Sendikalar ve hükümetin memur zammı ve emekli zammı oranı için ortak noktada uzlaşı yakalayamaması sonucu konu Hakem Heyeti’ne devrdilmişti. Ve nihai karar açıklandı. Peki, Ocak 2024 memur zammı nasıl hesaplanacak? İşte 7. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları ile birlikte yeni maaş tablosu…

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SON DAKİKA: TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ORANLARI BELLİ OLDU

2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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KARARA İTİRAZ YOK

Kurulun verdiği karar kesin olurken ve oranlara ise itiraz edilemeyecek.
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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OCAK 2024 MEMUR ZAMMI İÇİN HESAPLAR YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 memur ve memur emeklisi zammı için geçtiğimiz günlerde yüzde 40-45 aralığında artış yapılacağını bizzat açıklamıştı. Merkez Bankası verileri ile yapılan aktüeryal hesaplamaya göre 6 aylık enflasyonun ise yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bu yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor. Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek. Bu rakamı 2024 yılı ilk 6 ayı için belirlenen toplu sözleşme zammı oranı da eklenecek.

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İŞTE EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Tüm bu gelişmelerle en düşük memur maaşının 22.017 TL’den 32 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı da 9.876 liradan 14.500 lira seviyelerine gelecek.

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SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK

Ocak 2024 emekli zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Meclis’in Ekim ayında açılması ile emekliye seyyanen zam yapılmasının söz konusu olduğu Ankara kulislerinde sıkça konuşuluyor. Burada memur maaşı zammı oranlarının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için referans alınması bekleniyor. En düşük emekli maaşının ise Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor. Emekliye kademeli zam ise masada yeniden formül olarak yerini aldı. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.

KABUL EDİLEN ZAM ORANLARI İLE MEMURLARIN ALACAĞI TAHMİNİ OCAK 2024 MAAŞ ZAMMI TABLOSU ŞÖYLE OLDU

zamlı memur


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memur zammı

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