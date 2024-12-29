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Zam oranları netleşiyor! Memur ve emekli maaşı için en düşüğünden en yükseğine tüm ihtimaller bir tabloda

29.12.2024 13:42
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Milyonlarca memur ve emekli 2025 maaş zammının netleşmesini bekliyor. Gözler 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarında. Böylece 2025'te uygulanacak memur ve emekli zammı belli olacak. Peki memur ve emeklinin maaş zammı için hangi oranlar öne çıkıyor? Bu oranlara göre yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte tahminler doğrultusunda memur ve emeklinin maaşlarına alacağı zamların detayları...

Zam oranları netleşiyor! Memur ve emekli maaşı için en düşüğünden en yükseğine tüm ihtimaller bir tabloda

Memur ve emekli maaş zamları için geri sayım sona eriyor. TÜİK 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 6 aylık enflasyon verilerinden 5 tanesi ise açıklandı. Şimdiye dek açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammında yüzde 14,57 oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklisinin zammında ise yüzde 10,40 oranı ortaya çıktı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu oranlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle güncellenecek. Böylece kesin zam oranları netleşecek. Sözcü'de yer alan habere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak. Yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 44-45 oranında belirleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 16-17 aralığında çıkması bekleniyor.

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5 aylık enflasyon yüzde 14.57 çıkmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16-17 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 12-15 aralığında enflasyon artışına hak kazanacaklar. Bu oranların eşitlenmesi, refah payı eklenmesi de gündemde. Aynı zamanda taban maaş olan 12 bin 500 lira da artırılacak.

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MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 oldu. Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu ve aynı zamanda SSK ile Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 16,47; memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,23 olacak. Kesinleşen 5 aylık rakamlara göre emekli zammı yüzde 14.57, memur zammı ise yüzde 10,40 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin Anketi'ne göre en düşük emekli maaşı; SSK ile Bağ-Kur'lu için 12.500 liradan 14.558,75 liraya memur emeklisi için de 17.588,10 liradan 19.739 liraya yükselecek.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

TCMB'nin anketindeki tahmin gerçekleşir de yıl sonu enflasyonu yüzde 45,28 gelirse; temmuz-aralık enflasyonunun yüzde 16,47 olması bekleniyor. Bu durumda memurun TÜFE farkı yüzde 5,88; memur zammı ise yüzde 12,23 oluyor. Böylece 39.205,71 lira olan en düşük memur maaşının 44.000,57 liraya yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarında beklenen zam tablosu şöyle:

12 bin 500 liradan yüzde 16,47'lik artışla 14 bin 599 liraya

12 bin 600 liradan yüzde 16,47 artışla 14 bin 675 liraya

13 bin liradan yüzde 16,47 artışla 15 bin 141 liraya

13 bin 500 liradan yüzde 16,47 artışla 15 bin 723 liraya

15 bin liradan yüzde 16,47 yükselişle 17 bin 471 liraya

16 bin liradan yüzde 16,47 yükselişle 18 bin 53 liraya

18 bin liradan yüzde 16,47 artışla 20 bin 965 liraya

19 bin liradan yüzde 16,47 artışla 22 bin 129 liraya

20 bin liradan yüzde 16,47 artışla 23 bin 294 liraya

24 bin liradan yüzde 16,47 artışla 27 bin 953 liraya

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TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIRLANILIYOR

Öte yandan yaklaşık bir milyon kamu işçisi ve milyonlarca memur, yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlık yapıyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Mayıs 2025'te sona erecek olan iki yıllık kamu toplu iş sözleşmeleri kapsamında, önce kamu işçileri, ardından memurlar zam oranlarını belirlemek üzere hükümetle masaya oturacak.

MEMURLARIN DAHA YÜKSEK ZAM TALEPLERİ BEKLENİYOR

Ağustos ayında başlayacak olan memur toplu sözleşme görüşmelerinde, 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş ve aylık zamları masaya yatırılacak. Memurların, 2025 için öngörülen yüzde 6+5 zammın üzerine daha yüksek zam talepleri bekleniyor. Ayrıca, memurların ocak ayında alacakları sözleşme zammı ve enflasyon farkına ek olarak refah payı beklentileri de görüşmelerde önemli bir rol oynayacak.

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EMEKLİLERİN EK ZAM TALEBİ DE ARTIYOR

Emekliler, özellikle memur emeklileri, memur toplu sözleşmelerine paralel olarak zam alırken, işçi ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam talep ediyor. Ocak ayında, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11-12, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16-17 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Emekli maaşları için AK Parti’den talep edilen zam miktarı! Emekli maaşları için AK Parti’den talep edilen zam miktarı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Memur Zam maaş Toplu Sözleşme emekli
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