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Emekli maaşları için AK Parti’den talep edilen zam miktarı! İşte masadaki zam formülü: En düşük emekli aylığı, kök maaş artışı, seyyanen zam…

29.12.2024 08:03
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Emekli maaşı için masadaki talep edilen zam miktarı ortaya çıktı. Çalışma Bakanlığı’nda yılın son zam toplantısı yapılırken emekliler istedikleri seyyanen zam talebini hükümete iletti. Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan emekli maaşı zammı için istenen miktarı da kalem kalem açıkladı. İşte en düşük emekli maaşı için kök aylıklara seyyanen zam miktarı ve zam sonrası emekli maaşları için talep edilen ücretin detayları…

Emekli maaşları için AK Parti’den talep edilen zam miktarı! İşte masadaki zam formülü: En düşük emekli aylığı, kök maaş artışı, seyyanen zam…

2025 yılı emekli maaş zammı için talep edilen rakam 22 bin lira… Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) üç yılda bir yapılan genel kurul toplantısına katılan emekliler iktidardan seyyanen zam talep etti. Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklinin 8 bin lira civarındaki kök aylığına en az 10 bin TL seyyanen zam, üstüne de temel gıda enflasyonu oranında zam yapılmasını istedi. Çalışkan’ın formülüne göre en düşük emekli aylığının 22.500 lira civarına çıkarılması gerekiyor.

Toplantıya işçi, işveren, memur, emekli, esnaf ve çiftçi temsilcilerinden oluşan delegeler katıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise katılmadı, yerine bakan yardımcılarını gönderdi. Toplantıda ‘seyyanen zam’ talebini emekliler de hükümete iletti. Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan da talep edilen zam tutarını kalem kalem hesapladı.

İşte Çalışkan’ın zam formülü:

En düşük emekli kök aylığı: 8 bin TL

Kök aylığa yapılması gereken seyyanen zam: 10 bin TL

Seyyanen zam sonrası en düşük kök aylık: 18 bin TL

Yeni kök aylığa gıda enflasyonu zammı: 4 bin 500 TL (Yaklaşık yüzde 25)

2025 yılında olması gereken en düşük emekli aylığı: 22 bin 500 TL

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‘TÜM EMEKLİLERE UYGULANMALI’

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Başkan Çalışkan, “Kök aylığımız ortalama 8 bin lira. 10 bin lira seyyanen zam yapıldığında ortalama kök aylık 18 bin lira olur. Onun üzerine de temel gıda enflasyonu kadar zam talep ediyoruz. Temel gıda enflasyonu örneğin yüzde 25 çıkıyorsa bu durumda en düşük emekli aylığı 22.500 lira olur. Bu formül tüm emeklilere aynı şekilde uygulanmalı” dedi. Bu zammın yapılması halinde bile açlık sınırını yakalayamayacaklarını aktaran Çalışkan, “Hiç olmazsa ortalama aylık olarak yakalamaya çalışıyoruz. Ortalama emekli aylığı 14 bin lira. Bu zam verilirse açlık sınırını yakalayacağız” diye konuştu.

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“İŞVERENE BULDULAR, EMEKLİYE DE BULURLAR”

Emekliye yapılacak ek zam için paranın nereden bulunacağına ilişkin soruya Başkan Satılmış Çalışkan, “Asgari ücrete yüzde 30 zam yaptılar, işverene verilen asgari ücret desteğini ise yüzde 42 artırdılar. Demek ki para var, istediklerine verebiliyorlar. Sosyal devlet emekliye de parayı bulur, yeter ki istensin” dedi. SGK’nın alacaklarının parti ayrımı yapılmadan tüm belediyelerden tahsil edilmesini öneren Çalışkan, Etlik Şehir Hastanesi’ni de içine alan SGK’ya ait devasa arsayı kullananlardan kira alınıp emekliye zam olarak verilmesini talep etti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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