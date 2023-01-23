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Zam pazarlığı başlıyor! 700 bin kamu işçisinin gözü kulağı Ankara'da... Ücret oranı masada olacak

23.01.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

700 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde tüm gözler üçüncü toplantıya çevrildi. TÜRK-İŞ Konfederasyonu ve hükümet arasında Çarşamba günü yapılacak toplantıda, beklenen ücret oranlarının masaya gelmesi planlanıyor. Söz konusu görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "Tabanda bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Refah payı işçi arkadaşlarımıza verilmeli." diye konuşmuştu.

Zam pazarlığı başlıyor! 700 bin kamu işçisinin gözü kulağı Ankara'da... Ücret oranı masada olacak

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. 2023 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 10 Kasım 2022’de yaparken, ikinci toplantı 17 Ocak 2023'de Kurul Başkanı Yol- İş Sendikası Genel Başkanı, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlığında yapılmıştı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TABANDA BİR İYİLEŞTİRME YAPILMASI GEREKİYOR

Seçim öncesinde anlaşmanın sağlanacağına dair TÜRK-İŞ tarafı kararlı mesajlar verirken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada "700 bin kamu işçisiyle ilgili toplu sözleşme görüşmelerine bugün resmi anlamda başladık. Bugün ilk toplantıyı bakan bey ile yaptık. Tabanda bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Refah payı işçi arkadaşlarımıza verilmeli. Taşerona kadroyla ilgili çözüme kavuşulmalı." diye konuşmuştu.

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ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş, asgari ücret seviyesinde yaşanan gelişmeler özel sektör ücret düzenlemeleri konusunda bu yıl yaşanan değişmeler nedeniyle pazarlık masasında TÜRK-İŞ tarafının elini sıkı tuttuğu belirtilirken, gözler üçüncü toplantıya çevrildi.

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı! 700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı!

GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA

Yüz binlerce kamu işçisi iki yılda alacakları zam oranları için 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün sonucunu beklerken; tarafların bu hafta Çarşamba günü yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

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ZAM ORANLARI MASADA OLACAK

Çarşamba günü yapılacak üçüncü toplantıda, pazarlık konuları ve ücret oranlarının masaya gelmesi bekleniyor.

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