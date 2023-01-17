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700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor! Kritik gün geldi: 2023-2025 dönemini kapsayacak

17.01.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

700 binden fazla kamu işçisinin beklediği gün geldi. Kamuda çalışan işçilerin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı için Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bugün başlıyor. Hazırlıklarını sürdüren TÜRK-İŞ, bugün taslak metnini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. Söz konusu görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor! Kritik gün geldi: 2023-2025 dönemini kapsayacak

Yüz binlerce kamu işçisine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı için geri sayım başladı. Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamu işçilerinin iki yılda alacakları zam oranları belirlenecek.

ZAM GÖRÜŞMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için bugün toplanacak.

Genel Başkan Ergün Atalay'ın da katılacağı toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammını ve sosyal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

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"ANLAŞMANIN BİR AN EVVEL UZLAŞIYLA İMZALANMASINI İSTİYORUZ"

Genel Mali Sekreter Ağar, önceki dönemlerde yaklaşık 200 bin civarında işçiyi ilgilendiren görüşmelerin, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Kamu işçilerinin, ücret artışı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok talebinin bulunduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, tüm bu taleplerimize karşılık arayacağız. 2021'de imzaladığımız protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresi bu ay, geri kalanları ise mart ayında bitiyor. Hayat pahalılığının arttığı ve yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğü bugünlerde, anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda TÜRK-İŞ olarak çalışmalarımızı, bu hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Ardından mali ve sosyal hakları içeren taleplerimizi en kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunup pazarlık sürecini başlatacağız."

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DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

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Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

(AA)

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