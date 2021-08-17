FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zam pazarlığında son hafta! İşte karara varılması beklenen talepler

Zam pazarlığında son hafta! İşte karara varılması beklenen talepler

17.08.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklileri için hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinde son haftaya girildi. Sendikalar zam dışında, bir dizi talep sıraladı. İşte memur ve memur emeklilerine verilmesi beklenen haklar...

Zam pazarlığında son hafta! İşte karara varılması beklenen talepler

Memur ve memur emeklilerine yapılması istenilen zam ve diğer haklarla ilgili taleplerini dile getiren sendikalar, hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerine ağustos ayının başında başlamıştı. Pazarlığın bitimi için son haftaya girildi. İşte karara varılması beklenen diğer talepler…

HÜKÜMETİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları birleşerek memur ve memur emeklileri için taleplerini hükümete iletmişti. Görüşmeler devam ederken, hükümet alınan bazı kararları açıkları ancak ilk teklif reddedildi. Hükümet yaptığı teklifte 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmiş, 3600 ek gösterge konusunun da önümüzdeki 2 yılda çözüleceği sözünü vermişti.

ZAMMIN YANINDA İSTENİLER DİĞER HAKLAR

Sendikaların ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

Memur-Sen’in cuma günü kitlesel olarak yaptığı basın açıklamalarında da bu talepler anımsatılırken, “Toplu sözleşme bir oldu-bittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak, 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SON TARİH 22 AĞUSTOS

Toplu sözleşme takvimine göre, bundan sonraki süreçte ise, 22 Ağustos’a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor. Uzlaşı olmaması durumunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor. Kurulun aldığı karar kesinlik taşıyor. Böylelikle toplu sözleşme metni, uzlaşma olsun veya olmasın eylül ayına kadar netleştirilmiş oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

Boynukalın'dan dikkat çeken Taliban ve Afganistan mesajı

Boynukalın'dan dikkat çeken Taliban ve Afganistan mesajı

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Vergi yapılandırmada son viraja girildi!

Vergi yapılandırmada son viraja girildi!

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Her yer kırmızıya boyandı! Fiyatı 1,5 lira

Her yer kırmızıya boyandı! Fiyatı 1,5 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye devinden büyük satış!

Türkiye devinden büyük satış!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.