Zam pazarlığında son hafta! İşte karara varılması beklenen talepler

Memur ve memur emeklilerine yapılması istenilen zam ve diğer haklarla ilgili taleplerini dile getiren sendikalar, hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerine ağustos ayının başında başlamıştı. Pazarlığın bitimi için son haftaya girildi. İşte karara varılması beklenen diğer talepler…

HÜKÜMETİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları birleşerek memur ve memur emeklileri için taleplerini hükümete iletmişti. Görüşmeler devam ederken, hükümet alınan bazı kararları açıkları ancak ilk teklif reddedildi. Hükümet yaptığı teklifte 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmiş, 3600 ek gösterge konusunun da önümüzdeki 2 yılda çözüleceği sözünü vermişti.

ZAMMIN YANINDA İSTENİLER DİĞER HAKLAR

Sendikaların ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

Memur-Sen’in cuma günü kitlesel olarak yaptığı basın açıklamalarında da bu talepler anımsatılırken, “Toplu sözleşme bir oldu-bittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak, 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SON TARİH 22 AĞUSTOS

Toplu sözleşme takvimine göre, bundan sonraki süreçte ise, 22 Ağustos’a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor. Uzlaşı olmaması durumunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor. Kurulun aldığı karar kesinlik taşıyor. Böylelikle toplu sözleşme metni, uzlaşma olsun veya olmasın eylül ayına kadar netleştirilmiş oluyor.



