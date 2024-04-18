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Zam pazarlığında yeni dönem! Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli karar AYM'den geldi! O hakkın önü açılmış oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 11:33
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Anayasa Mahkemesi'nden yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli bir karar geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda iptal edilen düzenlemenin sendika hakkını sınırladığının altı çizildi. Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik de AYM kararıyla sendikaların grev hakkının iade edilmiş olduğu yorumunu yaptı.

Zam pazarlığında yeni dönem! Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli karar AYM'den geldi! O hakkın önü açılmış oldu

AYM'den 700 bin kamu işçisinin zam sürecini etkileyecek kritik karar.... Anayasa Mahkemesi, sendika konfederasyonları ile hükümet tarafından imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen 'çerçeve anlaşma protokolleri'ne dair bir karara imza attı. Mahkeme, protokollerin bağlayıcı olacağına dair düzenlemeyi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

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ÜCRETLERİN BELİRLENDİĞİ SÜRECİN İDARE VE SENDİKALAR ARASINDA YÜRÜTÜLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, kararla birlikte 700 bini aşkın kamu işçisinin ücretlerini ve sosyal haklarını belirleyen sürecin konfederasyonlar ve hükümet arasındaki protokollerle değil, idare ve sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmesi ile yürütülmesinin önü açılmış oldu.

ANAYASAMAHKEMESİ

BAŞVURU ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

CHP'li milletvekillerinin başvurusu üzerine inceleme yapıldı. 6356 sayılı yasaya eklenen ek 2. maddenin “Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır” hükmünün anayasaya aykırı olduğu tespit edildi.

DÜZENLEMENİN SENDİKA HAKKINI SINIRLADIĞI VURGULANDI

Kararda, "Söz konusu bağlayıcılık toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmasını da engeller nitelikte olduğundan sendikanın grev kararı almasını dolaylı olarak engeller niteliktedir" denildi. Kararda düzenlemenin sendika hakkını sınırlandırdığı belirtildi.

GREVVVV

"SENDİKALARIN GREV HAKKI İADE EDİLMİŞ OLDU"

Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik AYM kararına ilişkin olarak sosyal medya hesabından, "Çerçeve anlaşma protokolü bağlayıcı değil yol gösterici olabilecek. Üye sendikalar isterlerse bu protokolü esas alabilecek. Bu karar ile konfederasyonların üye sendikaların grev hakkını askıya almasının önüne geçilmiş oldu. Karar ile sendikaların grev hakkı iade edilmiş oldu. Bu iptal kararı ile halen yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü hukuken dayanaksız kalmış oldu" değerlendirmesini yaptı.


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Zam aym kamu işçisi karar
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