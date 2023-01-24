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Zam sınırını da fırsata çevirdiler! Kendi uygulamalarıyla fiyatları uçuk rakamlara çıkarıyorlar: Özel okullarda 'erken kayıt' hilesi velileri isyan ettirdi

24.01.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel okullarda zam oranı yüzde 65'le sınırlandı, bu adımla fahiş fiyatı artışının önüne geçilmesi amaçlandı. Ancak kimi okul yönetimleri bu sınırı aşabilmek için türlü yollar deniyor. Bunların başında yemek ve ek hizmet adı altında istenen ücretlerle gizli zam var. Okulların uyguladığı yeni bir yöntem ise tarih sınırı. Kendi getirdikleri bu uygulamayla velilere tanıdıkları süreye dek kayıt işlemi gerçekleşmezse, velilerden birinin deyişiyle fiyatları "çok uçuk rakamlara" çıkarıyorlar.

Zam sınırını da fırsata çevirdiler! Kendi uygulamalarıyla fiyatları uçuk rakamlara çıkarıyorlar: Özel okullarda 'erken kayıt' hilesi velileri isyan ettirdi

Özel okul ücretlerine yüzde 65 zam sınırı getirildi ama bazı okul yönetimleri bunu da fırsata çevirdi. Bazı okullar erken kayıt adı altında eğitim ücretine yüzde 65 zam yapıyor ama bu ücreti ödemek için de bir tarih belirliyor. Veli o tarihe kadar çocuğunu okula kayıt ettirmezse o tarihten sonra veliden daha yüksek ücret istiyor.

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OKUL VELİLERE MESAJ GÖSTERDİ: GEÇ KALIRSANIZ...

Kendi koydukları tarih sınırıyla durumu avantaja çevirmeye çalışan okullar velilere şubat ortasına dek süre vermeye başladı. atv Haber'in haberine göre; o okullardan biri, iddiaya göre, velilere gösterdiği mesajda 72 bin TL olan kayıt ücretinin geç kalınması halinde 107 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu.

"ÇOK UÇUK RAKAMLARA ÇIKARIYORLAR"

Velilerden biri "Erken kayıt adı altında fiyatları 65 bin TL'den çok uçuk rakamlara, 350-400 bin TL gibi rakamlara çıkarıyorlar" diyerek durumu açıkladı.

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TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Aralıkta ücret ilan ettiler, ocakta ilaveler koydular. 'Ocak sonuna kadar kayıt yapmazsanız değiştireceğiz.' Değiştiremezler, değiştiremezsiniz. Hukuk, kanun müsaade etmez" diyerek yüzde 65 üzeri zamma tepki gösterdi.

KADEMELİ GEÇİŞTE DE 'YÜZDE 300 ZAM' İDDİASI

Velileri isyan ettiren bir diğer konu ise kademeli geçiş. İlkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçişlerde bazı özel okullar yüzde 65 zam sınırını uygulamıyor ve velilerden daha yüksek ücret istiyor.

Velilerden biri isyanını "Çok eski veli olmamıza rağmen bizden kademe geçişi için ortaokul 1. sınıfın geçen seneki fiyatının üzerine yüzde 65 zam yapmak yerine liste fiyatı üzerinden yüzde 300 zam talep ediyorlar" sözleriyle dile getirdi.

VELİLER NE YAPMALI?

Ağaoğlu ise "Açıkça kanunu çiğniyor, eğitim özgürlüğüne sekte vuruyor" diyerek velilere şu öneride bulundu:

"Tüketici hakem heyetleri 66 bin TL'ye kadar ihtilaflara bakıyor. Makul olmayan, yüzde 65'in üzerinde koyduğu tüm rakamları geri isteyebilir ve bu karar çıkar."

Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar… Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar…

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