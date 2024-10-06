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Zam söylentisi bile yetti! Hem hastalar hem eczacılar zorda! Bazı ilaçlarda tedarik sıkıntısı yaşanıyor

06.10.2024 00:00
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'Ekim ayında ilaçlara zam gelecek' söylentisi hem eczacıları hem de hastaları zora soktu. Son günlerde eczanelerde kanser, insülin, göz damlaları, çocuk antibiyotikleri ve epilepsi ilaçlarının bulunamadığı belirtildi. Ankara Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Berna Yücel Mintaş, "Sıkıntı çektiklerimiz muadili olmayan ilaçlar. Depoları aradığımızda ya ellerinde olmadıklarını söylüyorlar yada sınırlı sayıda veriyorlar. Gerçekten üzücü bir durum" açıklamasını yaptı.

Zam söylentisi bile yetti! Hem hastalar hem eczacılar zorda! Bazı ilaçlarda tedarik sıkıntısı yaşanıyor

Son günlerde eczanelerde bazı ilaçlar bulunamıyor. Ekol TV'nin haberine göre, ilaç fiyat kararnamesinde sabitlenen euro kuru 17 lira 34 kuruş, piyasadaki euro kuru ise 37 lira 60 kuruş olunca, 'zam gelecek' söylentileri de yayıldı. Eczanelerde kanser, insülin, göz damlaları, çocuk antibiyotikleri ve epilepsi ilaçlarında tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Ortada ne bir resmi açıklama var ne de netleşen bir görüşme tarihi ancak, ilaç firmaları ve ecza depolarının zam beklentisiyle tedariği kestiği iddia ediliyor.

"GERÇEKTEN ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Ankara Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Berna Yücel Mintaş, depoların internetten yazma ekranlarını kısıtladıklarını söyledi.

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Mintaş, "Önümüzdeki birkaç günde daha da sıkıntı çekeceğiz kanser tanısı konulan bir hastamıza ilacını bulamadım.
Depoyu aradığımda ellerinde olmadığını söylüyorlar yada sadece sayılı olarak veriyorlar. Sıkıntı çektiklerimiz muadili olmayan ilaçlar. 'Şu gün gelecek ilacımız' diyemiyoruz. Gerçekten üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ilaç Eczane
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