Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı: Memurlar iş bıraktı, ilk seferler iptal

4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devma ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in oturduğu pazarlık masasında taraflar ortak bir noktada anlaşamadı.
Memur-Sen yüzde 88 zam teklifinde bulunurken hükümetten gelen teklifler ise şu şekilde olmuştu:
İLK TEKLİF
2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önermişti.
İKİNCİ TEKLİF
2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerilmişti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu tekliflerin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu bizlere sendikalara sahayı işaret etmektir. 4 günümüz kaldı geriye"
Gelişmeler üzerine memurlar, 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, bugün Türkiye genelinde iş bıraktı.
İzmir'in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN'da seferler iptal edilirken yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz"
📍 Yolcularımızın Dikkatine pic.twitter.com/mmJtHEiqRn— İZBAN (@uzunyolunkisasi) August 18, 2025
