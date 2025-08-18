Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı: Memurlar iş bıraktı, ilk seferler iptal

4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devma ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in oturduğu pazarlık masasında taraflar ortak bir noktada anlaşamadı.

Memur-Sen yüzde 88 zam teklifinde bulunurken hükümetten gelen teklifler ise şu şekilde olmuştu:



İLK TEKLİF



2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önermişti.

İKİNCİ TEKLİF



2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerilmişti.



MEMUR-SEN'DEN SAHA AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu tekliflerin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:



"Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu bizlere sendikalara sahayı işaret etmektir. 4 günümüz kaldı geriye"



MEMURLAR BUGÜN GREVE ÇIKTI

Gelişmeler üzerine memurlar, 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, bugün Türkiye genelinde iş bıraktı.

İZBAN TÜM SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İzmir'in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN'da seferler iptal edilirken yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz"