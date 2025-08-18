FİNANS

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı: Memurlar iş bıraktı, ilk seferler iptal

Ezgi Sivritepe

Milyonlarca memur ve emekli için zam görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin zam teklifini kabul etmeyen memurlar bugün iş bırakma eylemine başladı. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) tarafından gelen açıklamada, işbaşı yapmayacakları belirtildi.

4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devma ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in oturduğu pazarlık masasında taraflar ortak bir noktada anlaşamadı.

Memur-Sen yüzde 88 zam teklifinde bulunurken hükümetten gelen teklifler ise şu şekilde olmuştu:

İLK TEKLİF

2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önermişti.

İKİNCİ TEKLİF

2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerilmişti.

MEMUR-SEN'DEN SAHA AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu tekliflerin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu bizlere sendikalara sahayı işaret etmektir. 4 günümüz kaldı geriye"
MEMURLAR BUGÜN GREVE ÇIKTI

Gelişmeler üzerine memurlar, 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, bugün Türkiye genelinde iş bıraktı.

İZBAN TÜM SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İzmir'in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN'da seferler iptal edilirken yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz"

