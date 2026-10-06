FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde yaklaşık 20 yıldır yetiştirilen bal kabağında üretim yıllık 1200 tona ulaştı. Türkiye'nin farklı illerine gönderilen ürün, bu yıl ilk kez KKTC'ye ihraç edildi.

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde yaklaşık 20 yıl önce deneme amacıyla ekilen bal kabağı, zaman içerisinde bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri haline geldi. Her yıl yaygınlaşan üretim, bu yıl ilk kez ihracat aşamasına taşındı.

Köyde bir üreticinin deneme amacıyla ektiği ilk bal kabağı tohumlarından yüksek verim alınması, ürünün büyüklüğü ve kendine özgü aromasıyla beğeni toplaması, diğer çiftçilerin de bu ürüne yönelmesini sağladı.

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı 1

YARIMCA'DA YILLIK 1200 TON BAL KABAĞI ÜRETİLİYOR

Üretim alanlarının zamanla genişlemesiyle Yarımca köyünde yıllık yaklaşık 1200 ton bal kabağı yetiştirilmeye başlandı. Köyde üretilen bal kabağı, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer aldı.

Özenle yetiştirilen ürünler Türkiye'nin farklı illerindeki pazarlarda tüketiciyle buluşurken, bu yıl ihracatçı firmalar aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) de gönderildi.

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı 2

Çiftçi Engin Çalışkan, köyde bal kabağı üretimine başlamasında köy sakinlerinden merhum Mikail Ercan'ın etkili olduğunu belirtti. Ercan'ın yetiştirdiği kabakların iriliği, rengi ve aromasından etkilendiğini ifade eden Çalışkan, bu özelliklerin kendisini üretime teşvik ettiğini söyledi.

Köyde bal kabağı üretiminin her yıl yükseldiğini ve bu sezon 1200 ton rekolte beklediklerini aktaran Çalışkan, "Kabak üretimini 20 sene önce Mikail amcamızdan gördüm. Biz Mikail amca sayesinde bu işe başladık, 20 senedir bal kabağı üretimine devam ediyoruz. Bu işi daha da büyütmeye niyetim var. İnşallah daha iyi olur." dedi.

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı 3

HEDEF, ELAZIĞ KABAĞINI AVRUPA SOFRALARINA ULAŞTIRMAK

Çalışkan, yetiştirdikleri bal kabağının büyüklüğü, kalitesi ve aroması nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinden talep gördüğünü belirterek, en büyük hedeflerinin Elazığ'da yetiştirilen kabakları Avrupa sofralarına ulaştırmak olduğunu söyledi.

Bu yıl 30 dönümlük alandan 180 ton bal kabağı elde etmeyi beklediğini kaydeden Çalışkan, köy açısından önemli bir ilki gerçekleştirerek KKTC'ye 10 ton bal kabağı gönderdiklerini ifade etti.

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı 4

Çalışkan, ihracat sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Kıbrıs'a ilk defa ihracat gerçekleştirdik, aracı firmalarla bunu sürdüreceğiz. Topraklarımız verimli, emeğimizin karşılığını alıyoruz. İstanbul, Erzurum, Van, Sivas, Kayseri gibi illerimize de bal kabaklarımızı gönderiyoruz. Çalıştığımız tüccarlar bizden memnun, bunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Bize bakan çiftçilerimiz de üretimine başlıyor. Yarımca köyünün bal kabağıyla anılmasını istiyoruz. Yarımca köyünde bal kabağı festivali yapmayı hedefliyoruz."

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı 5

Üreticilerden İlhan Ercan da köyde bal kabağı yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasında babasının öncü olduğunu belirterek, ürünün ailelerin geçimini sağlamasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Köyün iklim koşulları ile toprak yapısının bal kabağı üretimine oldukça elverişli olduğunu ifade eden Ercan, "2019'da babam vefat etti, babamdan sonra da ben devam ediyorum. Komşularımızla beraber bal kabağı ekiyoruz. Çok müthiş bir bal kabağı yetiştiriyoruz, aroması ve tadı gerçekten güzel." dedi.

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı 6

İL GENELİNDE 4 BİN TON BAL KABAĞI ÜRETİLİYOR

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, baraj ve göllerle çevrili kentin iklim özellikleri, toprak yapısı ve rakımının tarımsal üretimde hem çeşitlilik hem de kalite açısından avantaj sağladığını söyledi.

Elazığ genelinde yıllık ortalama 4 bin ton bal kabağı üretildiğini belirten Taşkesen, son yıllarda Kovancılar ilçesi ve özellikle Yarımca köyü çevresinde üretimin artmasının yeni bir tarımsal potansiyeli ortaya çıkardığını ifade etti. Taşkesen, bal kabağının yöre halkı için önemli bir gelir ve geçim kaynağı haline geldiğini de kaydetti.

Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı 7

Taşkesen, "Üreticilerimiz küçük alanlarda çok önemli miktarlarda ürün elde ederek bunu pazarlıyor. Suya yakın bölgelerde bu şekilde farklı ürünler de yetiştirerek bir katma değer oluşturuluyor. Bal kabağı hasadının çiftçilerimize ve ilimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Ürün çeşitliliğinin ve üretim kaynaklarının artması, üretimde elde edilen verimin yüksek olması bizim açımızdan değerli. Özellikle Kovancılar bölgesinde bal kabağının adaptasyonu çok iyi oldu. Bu şekilde ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da üretti, 11 ülkeye ihraç ediyor! Tescilli tasarım Japonya’da büyük ilgi gördüBursa’da üretti, 11 ülkeye ihraç ediyor! Tescilli tasarım Japonya’da büyük ilgi gördü
Almanya'da imalat sanayi siparişleri sert düştüAlmanya'da imalat sanayi siparişleri sert düştü

Anahtar Kelimeler:
bal kabağı Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.