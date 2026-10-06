Bir avuç tohumla başladı! 20 yıl sonra ilk kez yurt dışına açıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde yaklaşık 20 yıl önce deneme amacıyla ekilen bal kabağı, zaman içerisinde bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri haline geldi. Her yıl yaygınlaşan üretim, bu yıl ilk kez ihracat aşamasına taşındı.

Köyde bir üreticinin deneme amacıyla ektiği ilk bal kabağı tohumlarından yüksek verim alınması, ürünün büyüklüğü ve kendine özgü aromasıyla beğeni toplaması, diğer çiftçilerin de bu ürüne yönelmesini sağladı.

YARIMCA'DA YILLIK 1200 TON BAL KABAĞI ÜRETİLİYOR

Üretim alanlarının zamanla genişlemesiyle Yarımca köyünde yıllık yaklaşık 1200 ton bal kabağı yetiştirilmeye başlandı. Köyde üretilen bal kabağı, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer aldı.

Özenle yetiştirilen ürünler Türkiye'nin farklı illerindeki pazarlarda tüketiciyle buluşurken, bu yıl ihracatçı firmalar aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) de gönderildi.

Çiftçi Engin Çalışkan, köyde bal kabağı üretimine başlamasında köy sakinlerinden merhum Mikail Ercan'ın etkili olduğunu belirtti. Ercan'ın yetiştirdiği kabakların iriliği, rengi ve aromasından etkilendiğini ifade eden Çalışkan, bu özelliklerin kendisini üretime teşvik ettiğini söyledi.

Köyde bal kabağı üretiminin her yıl yükseldiğini ve bu sezon 1200 ton rekolte beklediklerini aktaran Çalışkan, "Kabak üretimini 20 sene önce Mikail amcamızdan gördüm. Biz Mikail amca sayesinde bu işe başladık, 20 senedir bal kabağı üretimine devam ediyoruz. Bu işi daha da büyütmeye niyetim var. İnşallah daha iyi olur." dedi.

HEDEF, ELAZIĞ KABAĞINI AVRUPA SOFRALARINA ULAŞTIRMAK

Çalışkan, yetiştirdikleri bal kabağının büyüklüğü, kalitesi ve aroması nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinden talep gördüğünü belirterek, en büyük hedeflerinin Elazığ'da yetiştirilen kabakları Avrupa sofralarına ulaştırmak olduğunu söyledi.

Bu yıl 30 dönümlük alandan 180 ton bal kabağı elde etmeyi beklediğini kaydeden Çalışkan, köy açısından önemli bir ilki gerçekleştirerek KKTC'ye 10 ton bal kabağı gönderdiklerini ifade etti.

Çalışkan, ihracat sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Kıbrıs'a ilk defa ihracat gerçekleştirdik, aracı firmalarla bunu sürdüreceğiz. Topraklarımız verimli, emeğimizin karşılığını alıyoruz. İstanbul, Erzurum, Van, Sivas, Kayseri gibi illerimize de bal kabaklarımızı gönderiyoruz. Çalıştığımız tüccarlar bizden memnun, bunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Bize bakan çiftçilerimiz de üretimine başlıyor. Yarımca köyünün bal kabağıyla anılmasını istiyoruz. Yarımca köyünde bal kabağı festivali yapmayı hedefliyoruz."

Üreticilerden İlhan Ercan da köyde bal kabağı yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasında babasının öncü olduğunu belirterek, ürünün ailelerin geçimini sağlamasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Köyün iklim koşulları ile toprak yapısının bal kabağı üretimine oldukça elverişli olduğunu ifade eden Ercan, "2019'da babam vefat etti, babamdan sonra da ben devam ediyorum. Komşularımızla beraber bal kabağı ekiyoruz. Çok müthiş bir bal kabağı yetiştiriyoruz, aroması ve tadı gerçekten güzel." dedi.

İL GENELİNDE 4 BİN TON BAL KABAĞI ÜRETİLİYOR

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, baraj ve göllerle çevrili kentin iklim özellikleri, toprak yapısı ve rakımının tarımsal üretimde hem çeşitlilik hem de kalite açısından avantaj sağladığını söyledi.

Elazığ genelinde yıllık ortalama 4 bin ton bal kabağı üretildiğini belirten Taşkesen, son yıllarda Kovancılar ilçesi ve özellikle Yarımca köyü çevresinde üretimin artmasının yeni bir tarımsal potansiyeli ortaya çıkardığını ifade etti. Taşkesen, bal kabağının yöre halkı için önemli bir gelir ve geçim kaynağı haline geldiğini de kaydetti.

Taşkesen, "Üreticilerimiz küçük alanlarda çok önemli miktarlarda ürün elde ederek bunu pazarlıyor. Suya yakın bölgelerde bu şekilde farklı ürünler de yetiştirerek bir katma değer oluşturuluyor. Bal kabağı hasadının çiftçilerimize ve ilimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Ürün çeşitliliğinin ve üretim kaynaklarının artması, üretimde elde edilen verimin yüksek olması bizim açımızdan değerli. Özellikle Kovancılar bölgesinde bal kabağının adaptasyonu çok iyi oldu. Bu şekilde ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır