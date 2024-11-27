Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor (27 Kasım 2024 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Motorin ve benzine zam ya da indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlerle beraber araç sahipleri motorin ve benzin fiyatlarını takip etmeyi sürdürüyor. Son olarak motorine indirim ya da zam ve benzine zam veya indirim gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili tüm araç sürücülerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İşte benzin fiyatında yaşanacak o değişim ve beklenen tarih...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre; benzine 74 kuruş zam bekleniyor.

Motorin fiyatında ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine beklenen zamla beraber zamlı fiyatların 28 Kasım Perşembe gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.