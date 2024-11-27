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Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor (27 Kasım 2024 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatları)

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.11.2024 09:47
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında gelen indirim ya da zam haberleriyle birlikte farklılaşıyor. Peki, bugün motorin, benzin fiyatlarında zam veya indirim var mı? 27 Kasım 2024 benzin motorin (mazot) fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam gelecek mi? İşte benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ile ilgili detaylar...

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor (27 Kasım 2024 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Motorin ve benzine zam ya da indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlerle beraber araç sahipleri motorin ve benzin fiyatlarını takip etmeyi sürdürüyor. Son olarak motorine indirim ya da zam ve benzine zam veya indirim gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

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Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili tüm araç sürücülerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İşte benzin fiyatında yaşanacak o değişim ve beklenen tarih...

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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre; benzine 74 kuruş zam bekleniyor.

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Motorin fiyatında ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Benzine beklenen zamla beraber zamlı fiyatların 28 Kasım Perşembe gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise;

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İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.17
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.33
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.21
Gazyağı
36.94
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