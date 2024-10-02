Zamlar tek tek geliyor! Una ve akaryakıta gelen zamlar ekmek ve simitten sonra yufkayı da etkiledi

Un fiyatlarındaki artış ve diğer üretim maliyetlerini gerekçe gösteren yufka üreticileri, fiyatlara yüzde 30 zam yaptı.

Sözcü'nün haberine göre, ekmek ve simit fiyatlarına gelen zamların ardından bir fiyat artışı da yufka fiyatlarında yaşandı. Ocak ayından bu yana 90 TL olan bir kilo yufkanın fiyatı, önümüzdeki haftadan itibaren 120 TL’ye yükselecek.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hem Ankara’daki hem de İstanbul’daki bayilere yeni zamlı fiyat listesini iletti. Bu artış, iki büyük şehirde günlük yufka fiyatlarında yüzde 30’a yakın bir zam anlamına geliyor. "Kilosu 90 TL’den satılan yufka, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren 120 TL’ye satılacak." aöıklaması yapıldı.