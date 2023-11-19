Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi! SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler bu hesaplamada

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle 2024 yılı zamlı maaşlar için hesaplar yeniden yapılmaya başladı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz milyonların beklediği asgari ücret maaşı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları için canlı yayında rakam verdi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son verileri değerlendirerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yönelik hesaplama yapan Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında “Bugüne kadar olan, yani dört aylık enflasyon verisiyle şu anki rakamımız, devamında yıllık enflasyon yüzde altmış beş olursa yüzde otuz yedilik bir zamla 10 bin 332 lira, üst tahmin olan yüzde altmış sekiz olursa da yüzde kırklık bir zamla 10 bin 521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Yılmaz ayrıca asgari ücret tahmini de dile getirdi. Zamlı asgari ücret için 16 bin ila 17 bin bandında bir rakam beklediğini belirten Yılmaz, "Asgari ücrete kabaca yüzde kırk ila yüzde elli arasında bir zam geleceğini söyleyebiliriz” dedi.





