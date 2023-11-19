FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi! SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler bu hesaplamada

Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi! SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler bu hesaplamada

19.11.2023 15:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'ün sonları yaklaşırken asgari ücret bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşlarını bekliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz zamlı maaşları canlı yayında hesapladı. İşte 2024 yılı asgari ücret zammı ve emekli maaşı zammında için son durumun detayları...

Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi! SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler bu hesaplamada

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle 2024 yılı zamlı maaşlar için hesaplar yeniden yapılmaya başladı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz milyonların beklediği asgari ücret maaşı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları için canlı yayında rakam verdi.

kldsfjslf

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son verileri değerlendirerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yönelik hesaplama yapan Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında “Bugüne kadar olan, yani dört aylık enflasyon verisiyle şu anki rakamımız, devamında yıllık enflasyon yüzde altmış beş olursa yüzde otuz yedilik bir zamla 10 bin 332 lira, üst tahmin olan yüzde altmış sekiz olursa da yüzde kırklık bir zamla 10 bin 521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.

ksdşasd

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Yılmaz ayrıca asgari ücret tahmini de dile getirdi. Zamlı asgari ücret için 16 bin ila 17 bin bandında bir rakam beklediğini belirten Yılmaz, "Asgari ücrete kabaca yüzde kırk ila yüzde elli arasında bir zam geleceğini söyleyebiliriz” dedi.

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 86 zam yapan da var, yüzde 115 isteyen de! Özel okullardan velilere erken' kayıt baskısıYüzde 86 zam yapan da var, yüzde 115 isteyen de! Özel okullardan velilere erken' kayıt baskısı
Toplu taşıma için yeni yasa geliyor!Toplu taşıma için yeni yasa geliyor!
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajıTürk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret bağkur ssk
En Çok Okunan Haberler
Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Cesetleri asansörde bulundu!

Cesetleri asansörde bulundu!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı

Toplu taşıma için yeni yasa geliyor!

Toplu taşıma için yeni yasa geliyor!

Altın fiyatları tahmini sektörü ikiye böldü!

Altın fiyatları tahmini sektörü ikiye böldü!

Yüzde 86 zam yapan da var, yüzde 115 isteyen de! Özel okullardan velilere erken' kayıt baskısı

Yüzde 86 zam yapan da var, yüzde 115 isteyen de! Özel okullardan velilere erken' kayıt baskısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.