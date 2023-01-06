FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?

06.01.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'e girerken ana gündem asgari ücret ve memur emekli maaş zammı oranıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te verilecek olan asgari ücretin 5500 TL'den 8500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Bununla birlikte zamlı asgari ücretin hesaplara ne zaman yatacağı da birçok çalışan tarafından merak konusu oldu. Peki zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...

Zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?

Asgari ücret yüzde 54,66'lık artış ile 8500 TL oldu. Memur ve emekli maaşlarına ise yüzde 30 zam yapıldı. Yeni zamlar belli olmuşken, zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatacağı da araştırılıyor. Peki zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...

Zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATAR?

Çalışanlar, bir aylık çalışmalarının ardından maaş alır. Bu nedenle, aralık ayında açıklanan 2023 zamlı asgari ücret, ocak ayında hesaplara yatmadı.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?

Yeni asgari ücretin şubat ayında yatırılması bekleniyor.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?

Brüt asgari ücret 10 bin 8 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre işverenlere verilen destek işçi başına 250 TL oldu.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?

"ARA ZAMDAN KAÇINMAYIZ"

Asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atcacağız" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldıCep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı
Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'
Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yönelttiBenzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam maaş

En Çok Okunan Haberler

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor

550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor

Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'

Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hokka gibi bir buruna sahip olmanın o çok basit yöntemini keşfedin!

Hokka gibi bir buruna sahip olmanın o çok basit yöntemini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.