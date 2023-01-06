Asgari ücret yüzde 54,66'lık artış ile 8500 TL oldu. Memur ve emekli maaşlarına ise yüzde 30 zam yapıldı. Yeni zamlar belli olmuşken, zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatacağı da araştırılıyor. Peki zamlı asgari ücret ne zaman yatar? 2023 yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATAR?

Çalışanlar, bir aylık çalışmalarının ardından maaş alır. Bu nedenle, aralık ayında açıklanan 2023 zamlı asgari ücret, ocak ayında hesaplara yatmadı.

Yeni asgari ücretin şubat ayında yatırılması bekleniyor.

Brüt asgari ücret 10 bin 8 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre işverenlere verilen destek işçi başına 250 TL oldu.

"ARA ZAMDAN KAÇINMAYIZ"

Asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atcacağız" ifadelerini kullandı.



