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Zamlı emekli maaşı hesaplamasında bu detaya dikkat! Ek ödeme de yapılacak, kök maaş esas alınacak: Yüzde 4 oranında...

16.07.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin beklediği torba yasa teklifi TBMM'den geçti. Böylece emekli maaşı zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını 17-25 Temmuz ve 25-28 Temmuz tarihleri aralığında alacak. Emekli maaşlarına yapılan zam hesaplanırken taban maaş değil, kök maaş esas alınacak. Ayrıca yüzde 4 ek ödeme de eklenecek. Peki zamlı emekli maaşı ve kök maaş nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Zamlı emekli maaşı hesaplamasında bu detaya dikkat! Ek ödeme de yapılacak, kök maaş esas alınacak: Yüzde 4 oranında...

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarını artıran düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek, emekliler zamlı maaşlarını ayın ikinci yarısından itibaren almaya başlayacak. Taban maaşı 7 bin 500 TL olan emekliler için farklı bir hesaplama sistemi uygulanacak. Kök maaş tutarı ve yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin TL'yi geçmeyen emeklilerin aylıkları 7 bin TL'ye tamamlanacak.

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"FARKLI BİR HESAPLAMA SİSTEMİ"

Yasayla birlikte kök maaş ve taban maaş hesaplamalarındaki farklar ön plana çıktı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem, memurların zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacağını belirtip memur emeklileri için ise yeni takvim açıklanacağını belirtirken maaş hesaplamalarıyla ilgili şunları ifade etti:

"Yasadaki maddeye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'den 25'e yükseltildi. Memur emeklilerinin ise 17.55 olan enflasyon artışı 7.45 puan artırılarak yüzde 25'e çıkartıldı. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı olan 7.500 TL'yi alanlar açısından farklı bir hesaplama sistemi uygulanıyor. 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.

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"TABAN MAAŞ ARTMAZSA SEYYANEN ÖDEME DEVAM EDECEK"

Eğer emeklinin kök aylık tutarı ile bunun yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor.

Böylece tüm emeklilere 7.500 TL'ye tamamlanmak üzere seyyanen artış yapılıyor. Örneğin kök maaşı 6 bin lira olan bir emekliye 1.500 TL ek ödeme yapılarak hesabına 7.500 TL yatırılıyor. Şimdi bu gün değişiklik olmadığı takdirde emeklilere yapılacak yüzde 25'lik artış da bu kök maaşlara uygulanacak.

Taban maaş da artmaz ise yine 7.500 TL'ye tamamlanarak emeklilere seyyanen ödeme yapılması uygulaması devam edecek.

"E'DEVLET'TEN BAKILABİLİR"

Birçok emekli bankaya yatırılan maaşa baktığı için kök aylığının tutarını bilmiyor. Bunun için e-Devlet'te 4 A emekli aylık bilgisi ya da 4B emekli aylık bilgisi bölümlerine bakılabilir. Burada net maaşınızı yani kök maaşınızı ayrı yüzde 4 oranındaki ek ödeme tutarınızı ise ayrı olarak görmeniz mümkün. 7.500 TL'nin altındaki kök aylıklara Hazine tarafından yapılan ödeme de burada ayrıca görülüyor.

Hesaplama yapılırken buradaki net maaşınıza yüzde 25 zammı uygulayacaksınız.

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EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ! KÖK MAAŞ TABAN MAAŞA ULAŞIRSA...

Örneğin 6 bin lira olan bir maaşa yüzde 25 uygulandığında maaş 7.500 TL'ye çıkacak. Buna ayrıca yüzde 4 oranındaki ek ödemeyi de eklemek gerekecek. Bu durumda bu emeklimizin hesabına 300 TL ek ödeme ile birlikte 7.800 TL yatırılacak. Böylece kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşı taban maaşa ulaştığı için hazine ödemesi yapılmayacak. Ancak bu hesaplama sonucunda maaş 7.500 TL'nin altında kalsaydı yine hazine yardımı eklenecekti.

Eğer 7.500 TL'lik taban maaşta bugün bir değişiklik olursa tüm maaşlar bu yeni rakama da tamamlanacak."

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