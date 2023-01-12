Bu senenin ilk 6 ayında verilecek zamlı maaşlar belli oldu. Emekli zammı yüzde 30 oldu. En düşük emekli maaşı ise yüzde 57 oranındaki artış ile 5500 TL'ye yükseltildi. Emeklilerin gözleri, zamlı maaşların alınacağı tarihe çevrildi. Peki zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-kur zamlı emekli maaş ödemeleri ne zaman, hangi gün? İşte ödeme takvimi!

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Geçtiğimiz dönem temmuz zammının ardından tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri olarak belirlenmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17-28 Ocak tarihlerinde SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

Zamlı maaş ödemelerinin 15 Ocak'tan sonra başlaması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

