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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

27.12.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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Evde bakım maaşı 2024 zamlı rakamına dair araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret zammıyla beraber netleşen evde bakım aylığında son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamının açıklandı. Yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. Peki, Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım aylığı 2024 son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı. 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişmiş oldu. İşte evde bakım maaşı 2024 son dakika gelişmeleri...

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor. Ocak ayındaki verilerle beraber yeni evde bakım maaşı tutarları da netleşti.

Evde bakım parası yatan iller! İşte e-Devlet evde bakım parası sorgulama sayfasıı

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Ödemeleri her ayın 11-15'i arasında yapılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor.

Asgari ücretle beraber engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların maaşı 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri olanların maaşı 5685 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 3790 lira oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılır. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.

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ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri

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