ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım aylığı 2024 son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı. 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişmiş oldu. İşte evde bakım maaşı 2024 son dakika gelişmeleri...

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor. Ocak ayındaki verilerle beraber yeni evde bakım maaşı tutarları da netleşti.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Ödemeleri her ayın 11-15'i arasında yapılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor.

Asgari ücretle beraber engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların maaşı 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri olanların maaşı 5685 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 3790 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılır. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri







