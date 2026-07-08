Zamlı maaş ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur emeklisi, memur, memur emeklisi bu tarihlere kilitlendi

TÜİK tarafından haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli ve memurun zam oranı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76, memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 zam alacak. Şimdi gözler zamlı maaşların yatırılacağı tarihlere çevrildi. İşte memur maaşı ve emekli maaşı ödeme takvimi...

ZAMLI MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

A Para canlı yayınında ödeme takvimi ile ilgili konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"1-5 Temmuz'da memur emeklileri aylık ödemelerini aldılar ama onlar işte maaşlarını bu enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için ki açıklandığı gün de almış olabilirler zamlı olarak alamadılar. Dolayısıyla onlara 13.52 artıştan kaynaklanan o farklar ay içinde Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayacak, orada hesaplarına yatırılacak. Şu anda zamlı maaş alamayan tek kesim emekli memurlar oldu. Her sene de böyle oluyor. Eğer 3 aylık almışlarsa, 3 aylık da bir alıyorlarsa 3 aylık, 2 aylık almış alıyorlarsa 2 aylık, 1 aylık alıyorlarsa 1 aylık fark yatırılacak. 3 Temmuz'da zaten enflasyon açıklandı. Oranlar ve maaş artışları artık belli oldu.

15 Temmuz'da memurlar yeni maaşlarını alacaklar ve artışlı alacaklar. Yüzde 13.52 artırılmış ve aile yardımı da arttırılmış olarak peşin olarak alıyorlar. Yine emekliler de peşin maaş alıyor. Yani Temmuz ayının maaşını alacaklar. Dolayısıyla 17'si ile 26'sı arasında SSK emeklilerine 6 aylık artış oranında artışla maaşlar ödenecek.

25-28'de de Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık arttırılmış maaşlar ödenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Buradaki tek merak edilen şey taban maaş meselesiydi. Onu da aşağı yukarı bir 14 Temmuz gibi Meclis'in toplanacağı söyleniyor kesin olmamakla birlikte. Dolayısıyla bu tarihe çok yetişecek gibi görünmüyor. Yani 17 Temmuza yetişecek gibi görünmüyor. Yetişmediği takdirde şu anda uygulanan yani Temmuz'dan önce uygulanan 20 bin TL var ya bu 20.000 TL yatırılacak yine maaş hesaplarına. Üstüne fark 3.252 lira daha sonra yatırılacak. Bu daha da farklı olabilir. Yani şöyle sizin maaşınız 15.000 liradır, 20.000 TL alıyorsunuz, yani size 5.000 liralık bir seyyanen ödeme yapılıyor. 23.252 olunca sizin seyyanen ödemeniz otomatik olarak işte 8.000 liraya çıkacak. Gerçi o 15.000 liranın üzerine de fark eklenecek tabii ki. O eklendiği zaman bu sefer 23 bin liranın yetişmeyen kısmı sizin hesabınıza yatıracak"