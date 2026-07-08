FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Zamlı maaş ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur emeklisi, memur, memur emeklisi bu tarihlere kilitlendi

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Milyonlar emekli, memur ve memur emeklisinin maaş zammı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belli oldu. Şimdi memur maaşı ve emekli maaşı ödeme tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar...

Zamlı maaş ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur emeklisi, memur, memur emeklisi bu tarihlere kilitlendi
Hande Dağ

TÜİK tarafından haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli ve memurun zam oranı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76, memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 zam alacak. Şimdi gözler zamlı maaşların yatırılacağı tarihlere çevrildi. İşte memur maaşı ve emekli maaşı ödeme takvimi...

Zamlı maaş ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur emeklisi, memur, memur emeklisi bu tarihlere kilitlendi 1

ZAMLI MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

A Para canlı yayınında ödeme takvimi ile ilgili konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"1-5 Temmuz'da memur emeklileri aylık ödemelerini aldılar ama onlar işte maaşlarını bu enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için ki açıklandığı gün de almış olabilirler zamlı olarak alamadılar. Dolayısıyla onlara 13.52 artıştan kaynaklanan o farklar ay içinde Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayacak, orada hesaplarına yatırılacak. Şu anda zamlı maaş alamayan tek kesim emekli memurlar oldu. Her sene de böyle oluyor. Eğer 3 aylık almışlarsa, 3 aylık da bir alıyorlarsa 3 aylık, 2 aylık almış alıyorlarsa 2 aylık, 1 aylık alıyorlarsa 1 aylık fark yatırılacak. 3 Temmuz'da zaten enflasyon açıklandı. Oranlar ve maaş artışları artık belli oldu.

Zamlı maaş ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur emeklisi, memur, memur emeklisi bu tarihlere kilitlendi 2

15 Temmuz'da memurlar yeni maaşlarını alacaklar ve artışlı alacaklar. Yüzde 13.52 artırılmış ve aile yardımı da arttırılmış olarak peşin olarak alıyorlar. Yine emekliler de peşin maaş alıyor. Yani Temmuz ayının maaşını alacaklar. Dolayısıyla 17'si ile 26'sı arasında SSK emeklilerine 6 aylık artış oranında artışla maaşlar ödenecek.
25-28'de de Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık arttırılmış maaşlar ödenecek.

Zamlı maaş ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur emeklisi, memur, memur emeklisi bu tarihlere kilitlendi 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Buradaki tek merak edilen şey taban maaş meselesiydi. Onu da aşağı yukarı bir 14 Temmuz gibi Meclis'in toplanacağı söyleniyor kesin olmamakla birlikte. Dolayısıyla bu tarihe çok yetişecek gibi görünmüyor. Yani 17 Temmuza yetişecek gibi görünmüyor. Yetişmediği takdirde şu anda uygulanan yani Temmuz'dan önce uygulanan 20 bin TL var ya bu 20.000 TL yatırılacak yine maaş hesaplarına. Üstüne fark 3.252 lira daha sonra yatırılacak. Bu daha da farklı olabilir. Yani şöyle sizin maaşınız 15.000 liradır, 20.000 TL alıyorsunuz, yani size 5.000 liralık bir seyyanen ödeme yapılıyor. 23.252 olunca sizin seyyanen ödemeniz otomatik olarak işte 8.000 liraya çıkacak. Gerçi o 15.000 liranın üzerine de fark eklenecek tabii ki. O eklendiği zaman bu sefer 23 bin liranın yetişmeyen kısmı sizin hesabınıza yatıracak"

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş ilanlarının arkasındaki gerçek ortaya çıktı! 'Dönüş olmadı' diyenler dikkatİş ilanlarının arkasındaki gerçek ortaya çıktı! 'Dönüş olmadı' diyenler dikkat
O ülkede kaçak BMW dönemi! Sert uyarı geldiO ülkede kaçak BMW dönemi! Sert uyarı geldi

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur memur maaşı maaş emekli Zamlı maaşlar ne zaman yatacak emekli maaşı ödeme takvimi emekli maaşı ödeme tarihleri Zamlı maaşlar ne zaman yatar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.