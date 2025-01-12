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Zamlı maaşlar belli oldu! 10 bin 125 TL'ye çıktı... Bakan Göktaş duyurdu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.01.2025 10:18
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseldiğini açıkladı.

Zamlı maaşlar belli oldu! 10 bin 125 TL'ye çıktı... Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz” açıklaması yaptı. Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

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“Türkiye Yüzyılı”nda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Göktaş, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

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Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini dile getiren Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

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SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNDE YAPILAN ARTIŞLARLA BİRLİKTE AYLIKLAR YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi.”

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18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseldiğini kaydeden Bakan Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını açıkladı.

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EVDE BAKIM YARDIMI 10 BİN 125 LİRAYA ÇIKTI

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Göktaş, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.

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Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduklarını bildirdi.

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SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI

Bakan Göktaş, çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

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SED’e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini belirten Göktaş, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.” ifadelerini kullandı.

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“BÜTÜNCÜL VE ADİL SOSYAL HİZMET MODELLERİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.”

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Hissenet
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