ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023: Zamlı maaşlar ne zaman yatar? SSK, BAĞKUR emekli ve memur zam farkı Ağustos'ta mı yatacak?

Zamlı memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri 11 Temmuz 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklamaları kapsamında yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu. Bu düzenleme yasalaşırsa en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 22 bin 17 TL'ye yükselecek. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Peki, Zamlı maaşlar ne zaman yatar? İşte, Zamlı memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları 15 Temmuz tarihinde ödeniyor. Fakat zamlı memur maaşlarına ilişkin tarih açıklaması yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberlerimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK, HANGİ TARİHTE?

SSK'dan maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17-26'sı arasında hesaplara yatırılıyor.

Bağkur'dan maaş alan emeklilerin ödemeleri 25-28'i arasında hesaplara yatırılıyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI GENEL KURUL'DA!

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde.

TBMM Genel Kurulu, bu kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

