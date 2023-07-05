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ZAMLI SİGARA FİYATLARI 5 Temmuz 2023: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? En ucuz ve en yüksek sigara fiyatları...

04.07.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri zam haberleri sebebiyle yakından takip ediliyor. Pazartesi günü açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş açıklamasında "Bir sigara gurubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek" ifadesini kullandı. Peki, sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte, 5 Temmuz 2023 Çarşamba gününün en düşük ve en pahalı sigara fiyatları...

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 5 Temmuz 2023: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? En ucuz ve en yüksek sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldiği açıklanmıştı. Böylelikle; son zammın aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bir sigara grubu daha fiyatlarını yükseltmiş oldu. Sigara zammı fiyat listesi 4 Temmuz itibarıyla geçerli oldu. 5 Temmuz 2023 Çarşamba gününün en pahalı ve en yüksek sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

sigara dumanı

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara zammı konusunda 3 Temmuz Pazartesi günü açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş şu ifadeleri kullandı:

"Bir sigara gurubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek"

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sigara

Aybaş şunları söyledi:

"Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor."

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EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

Yapılan açıklama baz alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacak.

sigara

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Anahtar Kelimeler:
Sigara zammı

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