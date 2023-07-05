ZAMLI SİGARA FİYATLARI 5 Temmuz 2023: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? En ucuz ve en yüksek sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldiği açıklanmıştı. Böylelikle; son zammın aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bir sigara grubu daha fiyatlarını yükseltmiş oldu. Sigara zammı fiyat listesi 4 Temmuz itibarıyla geçerli oldu. 5 Temmuz 2023 Çarşamba gününün en pahalı ve en yüksek sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara zammı konusunda 3 Temmuz Pazartesi günü açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş şu ifadeleri kullandı:

"Bir sigara gurubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek"

Aybaş şunları söyledi:

"Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor."

EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

Yapılan açıklama baz alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacak.



