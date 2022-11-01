Zamlı yeni promosyon tablosu için gözler bankalarda! Kasım geldi, SGK en taban promosyonunu güncelledi; emeklilere 15 bin TL alma fırsatı

Banka promosyonlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kasım ayının da başlamasıyla emekliye ödenen promosyon tutarlarının değişmesi için geri sayım başladı. Son dönemde hem emeklinin hem de çalışanın ana gündem maddelerinden biri olan promosyon ödemelerinde taban tutarlar 1 Kasım itibariyle güncellendi. Hatta bazı kamu çalışanları için yeni zamlı ödeme miktarı ve takvimi netleşti. Vatandaşlar Kasım ayı banka banka promosyon listesini merak etmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarını yükseltmesinin ardından "Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor?" sorusuna yanıt ararken, bazı kamu çalışanları için yeni zamlı promosyon miktarlarının listesi ise belli oldu.

SGK EN DÜŞÜK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME MİKTARINI ARTIRDI

SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

15 BİN TL ÖDEME ELİNE GEÇEBİLİR

Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Böylelikle 10 bin TL emekli maaşı alan birinin o ay alacağı 5 bin TL'lik promosyonla 15 bin TL eline geçebilir.

SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANACAK?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

8 BİN TL PROMOSOYON VEREN DE VAR

Halen kimi bankalar emeklilere 8 bin liraya varan promosyonlar ödüyor. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Bu kampanyalar yeni maaş aralıklarına göre güncellenecek.

1 Kasım'dan itibaren yeni kampanyalar duyurulacak. Yüksek tutarlı kampanyaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

KDK KARARI SONRASI MEB, PROMOSYONU 25 BİN 500 TL OLDU

Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı çalışanları sevindirdi. Bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçen KDK, il milli eğitim müdürlüğüne "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı da jet hızıyla promosyon sözleşmesini yenileyerek, çalışanlar için tutarın 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltilmesini sağladı.

HANGİ KAMU KURUM ÇALIŞANI NE KADAR PROMOSYON ALDI?

İşte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yeni promosyon tutarları:

Emniyet Genel Müdürlüğü: 3 yıl 27 bin lira

Ankara Tarım İl Müdürlüğü 22 bin 100 lira

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin lira

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira

Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira

Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950

Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50

Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira

Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira…

KASIM AYI ÖZEL BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERECEK?

Henüz diğer bankaların emekli promosyon ödemelerine dair açıklama gelmedi. Tutarlar belirlendiğinde haberimizde yer alacaktır.

PROMOSYONU YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Aynı bankada devam edilecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.

Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

İPTAL EDİLİRSE NE OLUYOR?

Şu ana kadar pek çok kamu kurum ve kuruluşu promosyon tutarını yenilemiş durumda. Bazı kurumlar daha yüksek ödeme almak için mevcut sözleşmesini fesh etti ve yeni teklif için bankalarla görüşmelere başladı. Kimi bankalar da sözleşme iptali için komisyon kurdu.

Eğer promosyon sözleşmeleri iptal edilirse, tazminat maddesinin devreye sokulması gerekiyor. Bu maddeye göre, ilk yıl sözleşme fesh edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade oluyor.

Aynı bankayla promosyon tutarını yenileyenler de bulunuyor. Bu durumda iade yapılmadan yeni tutar üzerinden anlaşma yapılıyor.



