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SON DAKİKA | Promosyon ödemelerinde 1 Kasım heyecanı! Emekli promosyonları yükseliyor, taban tutarları değişiyor; 5 bin TL'ye kadar çıkacak

31.10.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Promosyon ödemelerinde hareketli günler yaşanıyor. Milli Eğitim Banaklığı dün yaptığı duyuruyla promosyonu 3 bin TL'den 25 bin 500 TL'ye çıkarırken, milyonlarca emekli için de kritik viraja girildi. 19 banka tarafından emekliler için verilen promosyonlarda taban tutarları 1 Kasım Salı yarında itibaren yükseltilecek. Bankaların yeni kampanyalarını da duyurması bekleniyor.

SON DAKİKA | Promosyon ödemelerinde 1 Kasım heyecanı! Emekli promosyonları yükseliyor, taban tutarları değişiyor; 5 bin TL'ye kadar çıkacak

Son dakika: Emeklilere verilen promosyon ödemeleri yükseliyor. Asgari ücret, EYT, sözleşmelilere kadro, memıur ve emekli maaşlarına zam konularının gündemde olduğu dönemde promosyon ödemelerinde de kritik viraja girildi. Milli Eğitim Bakanlığı, promosyon ödemelerini 8 kat fazla artırarak 25 bin 500'e yükseltirken, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yüzbinlerce çalışanı sevindirecek promosyon kararı verdi. Tüm kamu kurumlarına örnek oluşturacak kararında KDK, “mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin” tavsiyesinde bulundu. Bir güzel haber de emekliler için geldi. Banka promosyonunda emekliler için taban tutarlar 1 Kasım Salı yarından itibaren yükseltilecek ve bankalar yeni kapmanylarını açıklayacak. Peki yeni banka promosyonundan kimler nbasıl yararlanacak? Banka promosyonları emekliler için kaç TL olcak? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELİYOR

Milyonlarca emeklini yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme giriliyor. SGK emekelilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Buna göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

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3 YILLIK TAAHHÜT

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

ÖDEME MİKTARLARI DAHA DA ARTABİLİR

Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

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HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANACAK?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

EMEKLİ PROMOSYONU NASI YÜKSELTİLİR? NE YAPMALI?

Aynı bankada devam edilecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

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MEB PROMOSYON TUTARINI 8 KAT ARTIRDI

Öte yandan bir güzel haber de Milli Eğitim Bakanlığı personeli için geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu banka promosyon sözleşmelerinin güncellenmesini tavsiye etti. MEB, güncellemeyle promosyonunu güncelledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.

MEB banka promosyonu tutarı belli oldu! İşte yeni rakam MEB banka promosyonu tutarı belli oldu! İşte yeni rakam

25 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

HJK

16 KASIM'DA HESAPLARA YATIRILACAK

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personel ise bağlı bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.


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