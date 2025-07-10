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Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çeşitli ürünlerdeki güvensizlikleri tespit edip hızla harekete geçmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlığı güvensiz ürün bildirimleri listesine 4 yeni ürün eklendi. Markalar arasında ise Zara Home, D&P ve Mr DIY da var. Bakanlık ürünler için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı. İşte o ürünler ve güvensizlik nedenleri...

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri listesine her geçen gün yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede, pek çok kişi için oldukça tanıdık olan markalar da yer aldı. Bakanlık, o markalara ait bazı ürünlerin güvensizlik nedenlerini açıklarken önlem için de karar verdi. İşte detaylar...

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 1

ÇOCUK GİYİM ÜRÜNÜ DE LİSTEYE GİRDİ

Bakanlığın listesindeki ürünlerden bir tanesi Angelos Marka çocuk giyim ürünü oldu. Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat için güvensizlik nedeni "Kordon gerekliliklerinden “kalır” sonuç almıştır" olarak açıklandı. Taşıdığı riskler için ise "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), sağlık riski (diğer), yaralanmalar" ifadeleri kullanıldı.

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 2

Ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 3

ZARA HOME ODA KOKUSU ÜRÜNÜ

Listede yer alan bir diğer ürün ise Zara Home markasına ait, Oda Kokusu oldu. Zara Home, Vetiver Melon Hava Aromotize Edici ürün için güvensizlik nedeni olarak "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 4

Taşıdığı risk olarak ise "Kimyasal, yanıklar, yaralanmalar" denildi. Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 5

Listedeki bir diğer ürün de Mr DIY markasına ait Evcil Hayvan Oyuncağı Hamburger Şekilli ürünü oldu. Ürünün güvensizlik nedeni olarak "Ts En 71-1 standardı kısım:5-36 aylıktan daha küçük çocuklar için tasarlanan oyuncaklar-ilgili ürünün ses çıkaran düdük kısmı 17.2 N' da çıkarak küçük parça oluşturmaktadır" açıklaması yapıldı.

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 6

Taşıdığı riskler için "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)" denirken ürüne dair önlem olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 7

D&P MARKASININ ODA KOKUSU DA LİSTEDE

Yeni listeye eklenen son ürün ise D&P markasına ait Oda Kokusu oldu. D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 ML için güvensizlik nedeni olarak "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik Madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." denildi.

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 8

Taşıdığı riskler için "Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar" ifadeleri kullanılırken ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 9

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı marka ürün yasak
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