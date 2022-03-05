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Zara'dan Rusya kararı: Ticari faaliyetlerini sonlandırıyor!

05.03.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mango ve H&M gibi dev giyim firmalarının ardından Rusya ile ilgili bir karar da Zara markasını içinde bulunduran İspanyol tekstil firması Inditex'ten geldi. Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'yı boykot eden şirket, bu ülkedeki ticari faaliyetlerini geçici olarak sonlandırma kararı aldı.

Zara'dan Rusya kararı: Ticari faaliyetlerini sonlandırıyor!

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Inditex'in, dünyada en yoğun faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olan Rusya'da 502 mağazası bulunuyor.

Öte yandan, diğer İspanyol konfeksiyon perakendecisi Tendam da (Cortefiel) Rusya'daki 50 mağazasını geçici kapatma kararı aldığını açıkladı.

Son bir hafta içinde Rusya'ya karşı boykot kararı alan uluslararası firmalar arasında Mango, H&M, Ikea, Volkswagen, Nike, Apple, Volvo, Daimler, Netflix, Disney, MSC ve Maersk de bulunuyor.

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