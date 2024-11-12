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Zehir gibi liste! Viskiden yasaklı alkol çıktı, peynirde ise aranılan bulunamadı: Et döner, kıyma, zeytinyağı...

12.11.2024 10:40
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Hemen herkesin tükettiği ünlü markaların ürünlerinden yine sağlıksızlık fışkırmaya devam ediyor. Et dönerde sakatat mı dersiniz, zeytinyağına farklı ürünlerin karıştırılması mı... Tarım ve Orman Bakanlığının ifşa ettiği marka ve ürünlerin listesi uzadıkça uzadı. Peynirde koyun sütü dahi bulunamadı! Ayrıca en ünlü viski markalarından birinde "gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol" tespit edilmesi 'pes' dedirtti.

Zehir gibi liste! Viskiden yasaklı alkol çıktı, peynirde ise aranılan bulunamadı: Et döner, kıyma, zeytinyağı...

'Biz ne yiyip ne içiyoruz?' diye sorgulatan ürünler listesine yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, hem taklit veya tağşiş yapılan hem de sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların listesini, ürünlerin satıldığı adreslere dek paylaşmaya başladığından bu yana birçok marka ifşa oldu. Listeye son eklenen ürünler ise ağızları açık bıraktı.

ET DÖNERDE SAKATAT

Taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinde yapılan son güncellemeye Bursa'dan bir restoran girdi. Burada satılan pişmiş et döner ürününde sakatat (dil) tespit edildi.

döner

ZEYTİNYAĞLARINDA TOHUM YAĞI

Ünlü zeytinyağı markalarında da yine uygunsuzluk saptandı. 5 litrelik zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

PEYNİRDEN KOYUN SÜTÜ ÇIKMADI

Öte yandan 25 kilogramlık tam yağlı taze eritme peyniri ürününde koyun sütü tespit edilemeyişi şaşırttı.

zeytinyağı - peynir

BU KIYMA SAĞLIĞINIZLA OYNUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesini de güncelledi. Kıymalardan yine tek tırnaklı eti çıktı!

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VİSKİDEN YASAKLI ALKOL ÇIKTI

Bir de en çok tüketilen viski markalarından biri olan Chivas Regal'in İstanbul-Sarıyer'deki şubesinde uygunsuzluk tespit edildi. Buradaki viskide hem "gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol" tespit edildi hem de alkolün hacmen düşük olduğu belirlendi.

vsiki

ÜNLÜ BÖREKÇİDE DE SAKATAT TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın güncellediği ve 7 Kasım'da kamuoyuna duyurulan listede İstanbul'un birçok yerinde bulunan 'Sarıyer Börekçisi' yer almıştı. Börek için hazırlanan ve içinde kırmızı et olduğu belirtilen harcın içine sakatat (taşlık) tespiti yapılmıştı.

Ekran görüntüsü 2024-11-12 103235Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı besin gıda sağlık
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