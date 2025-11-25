Zehirlenme korkusu kuryeleri vurdu! Kayıpları 15 bin TL'yi buldu

Tavuk döner, kumpir, midye, lahmacun... Severek tüketilen gıdalara son günlerde yaşanan zehirlenme vakalarının gölgesi düştü. Dışarıdan yemek yemeğe artık şüphe ile bakılmaya başlanırken en çok etkilenen meslek grubu ise kuryeler oldu.

VATANDAŞ ARTIK TERCİH ETMİYOR!

HaberTürk'e konuşan kuryeler, işlerin yarı yarıya azaldığını belirtti. Özellikle kumpir siparişinin hiç gelmediğini belirten kuryeler tavuk döner siparişlerinin de azaldığını söyledi.

Çevrimiçi uygulamalarda indirim olmasına rağmen siparişlerin eskisi gibi olmadığını belirten kuryeler, "1,5 ay öncesine kadar yoğunluk vardı" dedi.



AYLIK KAYIPLARI 15 BİN TL'Yİ BULDU

Market siparişlerinin devam ettiğini, yemek siparişlerin ise zincir markalardan devam ettiğini kaydeden kuryeler, tantuni, midye, kokoreç, kumpir, tavuk döner, lahmacun da siparişlerin azaldığını söyledi.



Bu durumdan ise sadece esnaf değil kuryeler de etkileniyor. Kurye olan bir çalışan, "Günde 30 paket atıyorsak şu anda 20-25 paket atabiliyoruz" dedi.

Yaşadıkları kaybın aylık olarak 15 bin TL olduğunu kaydeden kuryeler, yemek siparişlerinin yeniden artmasını beklediklerini ifade etti.