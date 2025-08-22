Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Bakan Uraloğlu 'Altın çağ başlatacak' diyerek duyurdu

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi. Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemine dikkat çekerek "Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz diyerek, Zengezur Koridoru'nun ilk somut adımının atıldığının altını çizdi ve, "Bu proje uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır" dedi.

Zengezur Koridoru'nun Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik iş birliğini güçlendireceğini aktaran Uraloğlu, bölgesel barışın da pekişeceğini aktardı ve, "Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır" sözlerini kullandı.



110 MİLYAR LİRA İNŞA EDİLECEK!

Uraloğlu, Güney Kafkasya'da ise ekonomik iş birliğini artıracak sınırların açılmasını ve diplomatik gelişmelerin normalleşmesinin artacağını vurguladı. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattı yaklaşık olarak 110 milyar lira inşa edileceğini ifade eden Uraloğlu, şu cümleleri kurdu:



"224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattımızı, çift hattı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Yılda 5,5 milyon yolcu, 15 milyon yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hattımız, 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez ile bir mühendislik harikası olacaktır. Tünellerimizin uzunluğu yaklaşık 16 kilometre olacak. Köprüler ve viyadüklerimizin uzunluğu 3,5-4 kilometre civarında olacak. Çin'den çıkan yük 18 günde Avrupa'ya ulaşacak"

"OLUMLU YANSIMALARA ZEMİN HAZIRLAYACAK"

Zengezur Koridoru için de konuşan Uraloğlu, şu aktarımlarda bulundu:



"Zengezur Koridoru'nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayan sosyo-ekonomik, jeopolitik ve jeostratejik özelliklere sahip olması ve koridorun Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan arasındaki demiryolu ağını genişletmesi bölgesel ve küresel ticarette de olumlu yansımalara zemin hazırlayacak"

Temel atma töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okunudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir" dedi.

2029 YILINDA TAMAMLANACAK!

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı hakkında ise dün paylaşım yapan Uraloğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı, yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek. Proje için daha önce 2,4 milyar Euro dış kredi sağlandı.

Hat, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olacak. Yıllık kapasite: 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma hedefleniyor.

İnşaatta 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez bulunacak.

Hattın 2029 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Zengezur Koridoru’nun asli parçası olacak ve Türkiye’yi Asya ile Avrupa arasında en istikrarlı bağlantı noktası konumuna getirecek. Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açacak, Türkiye’yi bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline getirecek"