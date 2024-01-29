Zeytinin tanesine artık 1 TL yetmiyor! Zincir marketlerde yine etiket mesaisi: Tek seferde 60 lira zam

Marketler maaş zamlarını fırsat bilip yine etiket mesaisine başladı. Peynirden deterjana, undan süte birçok üründe etiketler yine değişti.

TEK SEFERDE 60 LİRA ZAMLANDI

Cuma günü bir zincir markette 700 ürünün etiketi değişmişti. Aradan 3 gün geçmeden o etiketler de yenilendi. Show Haber'in haberine göre; markete gelen zamlardan temizlik ürünleri de nasibini aldı: 6 kiloluk bir toz deterjanın fiyatı 298 lira 90 kuruştan 359 lira 50 kuruşa yükseldi.

Bir zincir marketteki son duruma bakıldığında ise dana kıymanın kilosu 420 liradan, tavuk bonfilenin de yaklaşık 15-20 lira zamlanarak 150 liradan satıldığı görüldü.

GÜN AŞIRI ZAM!

Marketlerin ve firmaların eskiden 3 ayda bir yaptığı zamlar şimdilerde haftalık hatta günlük uygulanmaya başladı.

Vatandaş alışveriş yapmaktan korkar hale geldiğini ifade etti.

1 ZEYTİNE 1 LİRA YETMİYOR

Öte yandan Fox Haber'de zeytin fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi. Buna göre 1 zeytinin fiyatı 1 lirayı aştı. Bir vatandaş 2 sene önce 49 liraya aldığı zeytinin şu anda 289 lira olduğunu belirtti. Buna göre siyah zeytinin fiyatı 2 yılda yaklaşık 5 katına çıktı.

Zeytinin fiyatı 269 liradan başlayan bir zincir markette 10 zeytin alındığında fiyatı 13 TL tutuyor.

Diğer kahvaltılık fiyatları da tüketicinin cebini yakmaya devam ediyor.