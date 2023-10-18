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Zeytinyağı fiyatları artmaya devam etti: Bakanlık yeni karar aldı: Süresiz yasak getirildi

18.10.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik 1 Kasım 2023 tarihinde sonlanması öngörülen ilave tedbirler süre verilmeden uzatıldı.

Zeytinyağı fiyatları artmaya devam etti: Bakanlık yeni karar aldı: Süresiz yasak getirildi

Ticaret Bakanlığı zeytinyağı ihracatında kısıtlamayı uzattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yükselmeye devam ettiği görülen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam etmesi nedeniyle yeniden bir değerlendirme yapıldığı ve 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1 Kasım 2023 tarihine kadar dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirlerin yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre bu sezon Türkiye'de üretimin “yok yılı” kaynaklı olarak azalmasının yanı sıra Türkiye'nin birçok bölgesinde zeytinin çiçek açma dönemindeki olumsuz iklim şartlarından dolayı yaşanan; üretim kayıpları, dünyada artan zeytin yağı fiyatlarında herhangi bir gerilemenin olmayacağı ve artan dış talebin devam edeceği dikkate alındığında, iç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, ürün rekoltesindeki gelişmelerin bir süre daha takip edilerek, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak uygulanan tedbirin bir süre daha devam ettirilmesi ihtiyacı hasıl oldu.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 Cent/ABD Doları kesinti yapılması hususunu düzenleyen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 19 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bakanlık, Avrupa’da kurak geçen yılın ardından bu sezon zeytin rekoltesinin artacağı tahmin edilmekle birlikte, zeytinyağı üretiminin geçmiş sezon ortalamalarının çok altında kalmaya devam edeceği beklendiğinden, halihazırda yüksek seyreden dünya zeytinyağı fiyatlarındaki artışın devam ettiğinin gözlemlendiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında ambalajlı ve kutulu zeytinyağı ihracatına yönelik uygulanan herhangi bir tedbirin bulunmadığı da hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı

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