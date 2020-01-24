Zimbabveli seyyar satıcılar, ikinci el kıyafetlerden her gün yüzlerce dolar kazanıyor

HARARE (AA) - JEFFREY MOYO - Afrika'nın güneyinde yer alan ve bugünlerde ekonomik kriz ve hiperenflasyonla boğuşan Zimbabve'de krizden etkilenmeyen ve giderek büyüyen işlerin başında ikinci el kıyafet satışı geliyor. Dünyanın farklı yerlerinde kullanıldıktan sonra atılan ve alım gücünün düşük olduğu Zimbabve ve benzeri ülkelere gönderilen kıyafetler, pazardaki yüksek talep nedeniyle çok hızlı tükeniyor. Başkent Harare'de seyyar satıcıların toplandığı caddelere yayılan ve "iki tanesi bir dolar" diye bağıran ikinci el kıyafet satıcıları, cep yakan mağaza fiyatlarından kaçan yediden yetmişe herkesin bu tezgahların önünde toplanmasına neden oluyor. Seyyar satıcılar, öğretmen veya doktorların aylık maaşını bazen tek bir günde çıkarabiliyor. Ülkedeki enflasyon nedeniyle yerel para birimi Zimbabve dolarını kabul etmeyen ve ABD dolarıyla çalışan bu satıcılar için "yürüyen döviz bürosu" benzetmesi bile yapılıyor. - Günde 600 dolar kazanıyor Seyyar satıcılık işini büyüten 41 yaşındaki Madeline Chihota da sahip olduğu pazar tezgahlarıyla büyük bir işverene dönüşmüş durumda.

İşine ilişkin detayları AA muhabirine anlatan Chihota, "Sadece merkezi iş bölgesinde 8 pazar tezgahım var, diğerlerinin çoğu Mbare gibi şehrin dışındaki yerlerde. Eğer işler iyi giderse günde yaklaşık 600 dolarlık satış yapabiliyorum." diye konuştu. İlginin nedeninin halkın yeni kıyafetler almaya güç yetirememesi olduğunu söyleyen Chihota, "Biz zorluk çeken kitleler için alternatif mağazalar olduk. 100 dolara alınan bir balya kıyafetten bin dolarlık geri dönüş alabiliyoruz. Bu da karın vazgeçilemeyecek kadar büyük olduğunu gösteriyor." diye konuştu. AA muhabiri, başkent Harare'de yaptığı pazar araştırmasında neredeyse her çeşit ürünün bu tezgahlarda pazarlığa açık şekilde satıldığını gözlemledi. Yüksek karlarla satılan bu giysileri daha da ucuza almak için ise pazarlık yapmak şart. - İkinci eli bile alamayanlar var Ülkede ekonomik krizin boyutunu en iyi gösteren durum ise bazı Zimbabvelilerin iki tanesi bir dolara satılan bu kıyafetleri bile alamayacak durumda olması. Ortalama bir öğretmen maaşının 88 dolar olduğu ülkede bazı memurlar için tezgahlardan alışveriş yapmak bile lüks olabiliyor.