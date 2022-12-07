Zincir market nedir, ne demek? Bakanlıktan flaş karar: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte zincir marketlerde son durum...

Zincir marketler konusunda Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6-7 Aralık 2022 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilindiği üzere zam uygulamaları nedeniyle 5 zincir market sözlü savunmada bulunmuştu. Yapılan açıklamaya göre; savunmaların tamamlandıktan sonra 15 gün içinde nihai karar açıklanacak. Peki, Zincir marketler kapanıyor mu? İşte zincir marketlerde son durum...

ZİNCİR MARKETLERDE SON DURUM (7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazaların, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olduğu belirtildi.

Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek. Veri aktarımının usul ve esaslarının Bakanlıkça belirlenerek, ilgili zincir mağazalara bildirileceği aktarıldı.

ZİNCİR MARKET NE DEMEK?

Zincir market, çok sayıda şubesi olan, benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen ya da tamamen perakende satışının yapıldığı market ya da mağazalara denilmektedir.

Zincir marketler en az beş şubeye sahip işletmelerdir ve her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları vardır.



