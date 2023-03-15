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Zincir marketler için Resmi Gazete'den karar! Fahiş fiyat tekrarında ceza ikiye katlanacak! 100 bin TL’den 2 milyon liraya kadar…

15.03.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, fahiş fiyat uygulamalarının bir yıl içinde tekrarında önceki cezanın iki katı para cezası verilecek. 100 bin TL’den başlayarak 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek.

Zincir marketler için Resmi Gazete'den karar! Fahiş fiyat tekrarında ceza ikiye katlanacak! 100 bin TL’den 2 milyon liraya kadar…

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu değerlendirmesi sonucu belirlenen fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının bir yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun çalışma esaslarına dair Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe eklenen bir fıkrayla, idari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alındı. Yönetmelikle yapılan diğer bir düzenlemeyle, idari para ceza tutarının belirlenmesi sürecinde "fiil" olarak belirtilen hareketler "kabahat olarak değiştirildi.

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Yeni madde metnine göre, idari para cezalarının uygulanmasında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

2 MİLYON TL'YE VARAN CEZA

Düzenlemeyle ayrıca, Kurulun yapacağı değerlendirme sonucu verilecek idari para cezasına dayanak teşkil eden perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanuna yapılan atıfta değişiklik yapıldı.

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Bu düzenlemeye göre, belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilecek idari para cezasının belirlenmesinde perakende ticaretin düzenlemesi hakkında kanunun 18. maddesinin (ı) fıkrası yerine (k) fıkrası esas alınacak.

Söz konusu fıkra uyarınca, fahiş fiyat uygulamalarında her bir aykırılık için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar; stokçuluk, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde ise her bir aykırılık için 100 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fahiş fiyat

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