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Zincir marketler kampanya diye tüketiciyi kandırıyor mu? İşte 'indirim oyunu' iddiası!

01.09.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zincir marketler kampanya diye tüketiciyi kandırıyor mu? Tüketici temsilcilerine göre özellikle temel gıda ürünlerinde zincir marketler ortak fiyat belirleyerek, sırayla indirim kampanyası yapıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu indirim kampanyaları ile vatandaşların dolandırıldığını öne sürdü.

Gıda fiyatlarına gelen zamlardan sonra, en uygun ürünü almak için market market dolaşan vatandaşlar, marketlerin kendi aralarında anlaşarak 'indirim oyunu' oynadıklarını öne sürüyor. Öte yandan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise vatandaşın boşuna dolaştığını belirterek, aynı marketlerin belirli tarihlerde indirim oyunu oynadığını açıkladı.

ZİNCİR MARKETLERİN İNDİRİM OYUNU

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu açıklamasında, " Dört market aynı fiyatı belirlerken, bir tanesi filan tarihinde indirim yapacağını açıklıyor. Tüketici gidiyor indirimden aldığını zannediyor. Halbuki, onların her zaman satması gereken fiyat o, diğer üç market o tarihlerde fiyatı yüksek tutuyor vatandaşta indirim var diye o marketten alıyor. Sonra bir sonraki hafta diğer market benzer indirimi yapıyor. Yani tüketici indirimden aldım derken aslında raf fiyatından alıyor. Rekabet Kurulu incelemesini yapıyor, ilerleyen süreçte sonuçları açıklayacak.

Tüketiciler fiyatlarından rahatsız olduğu makarna, süt gibi ürünleri mobil şikayet uygulamasından şikayet edebilir. Örneğin nohutun fiyatı bu diyerek fotoğrafını çekip, Ticaret Bakanlığı'na iletsinler. " ifadelerini kullandı.

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