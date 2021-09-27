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Zincir marketlere zabıtadan şok denetim

27.09.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de zincir marketlere denetim yapan zabıta ekipleri, genel kontrollerin yanı sıra fahiş fiyat incelemesinde de bulundu.

Zincir marketlere zabıtadan şok denetim

Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyatla mücadelede yeni adımlar atmasının ardından zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı. Marketlerde hijyen, son kullanma tarihi, vergi levhası ve işyeri ruhsatı kontrolü gibi genel denetimlerin yanı sıra fiyat etiketleri de özellikle incelendi. Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ekipler ilçede bulunan zincir marketlere şok denetimler gerçekleştirerek; fiyat etiketlerinde malın ayırıcı özelliği, yerli ürünlerde üretim logosu, fiyat değişiklik tarihi, yaş sebze meyvelerde ürün künyesi ve etiket kontrolü yaptı. Belediye yetkilileri, şok denetimlerin aralıklarla devam edeceğini belirtti.

"DENETİMLE FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

Yapılan denetimlerin fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken zincir market şube sorumlusu Murat Can Güngör, “Denetlemelerin olması daha sağlıklı oluyor. Fahiş fiyat artışları yapan firmalar oluyor. Onların denetlenmesi halk için daha iyi oluyor. Biz de işletmeci olarak görünsek bile sonuç olarak biz de alışveriş yapan bir kesimiz. Denetlemeler sık sık bizim tarafımıza yapılıyor. Diğer taraflarda da yapıldığını düşünüyorum. Bu durumun önüne geçilmesinin tek yönü denetim yapılmasıdır. Artık toplum bu durumun farkına vardıkça uygulamalar üzerinden bilgilendirmeleri yapıyor. Halk da şu anda bilinçlenmiş şeklinde. İnsanlardan çok tepki alıyor, fiyatlar artınca. Bizim alış fiyatlarında ciddi şekilde artışlar başladı. Bunların önüne geçilmesi için güzel bir uygulama aslında” diye konuştu.

"HALDEN ALINMASI DAHA ÖNEMLİ"

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla birlikte sebze ve meyvede ürünlerin toplu alım için önce hale girmesini değerlendiren Güngör, “Biz bütün ürünlerimizi halden alıyoruz. Burada aracıların kazanması yerine halden alınması daha iyi oluyor. Çünkü diğer türlü farklı fiyatlar oluyor. Yetiştiren çiftçimiz daha çok zarar görüyor. Halde de denetimler sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

"DENETİMLER ÇOK ÖNEMLİ"

Market alışverişine çıkan 75 yaşındaki Şükran Ekici, denetimlerin vatandaş için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu denetimler çok önemli. Ben soruyorum burada çalışanlara ama elimizden bu kadar geliyor. Denetim yapılması çok iyi. En ufak şey bile çok pahalı. Ben 75 yaşındayım ama ilk defa bu kadar pahalı görüyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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