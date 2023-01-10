Çiftçi Destek kredisinin detayları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda milyonlarca çiftçinin yüzünü güldürecek açıklama geldi. Peki, Ziraat Bankası Çiftçi Destek Kredisi nasıl alınır? Çiftçi Kredisi başvuru şartları nedir? İşte tüm ayrıntılar..

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Çiftçiye kredi müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiftçi Kredi Destek Paketi'nin uygulamaya geçeceğini dile getirdi. Çiftçilerin her türlü harcama için kullanabileceği, kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75 ve 36 ay vadeli olacak.

Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankası'nın yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize ve işletmelere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ÇİFTÇİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ziraat Bankası Çiftçi Destek Kredisi'nin başvuru şartları ise henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.



