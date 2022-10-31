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Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? Geri sayım başladı!

31.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları yükseldi. Promosyonun yükselmesiyle emekliler, promosyon miktarını ve hesaplara ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? Geri sayım başladı!

Promosyon miktarları emeklilerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Bankası emeklilere, aldıkları aylıklara göre farklı miktarlarda promosyon ödemesi yapacak. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? Ödemelerin yapılmasına sayılı saatler kaldı. İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Bilindiği üzere emekli promosyonu başvuruları 18 Ekim'de başladı. Promosyon ödemeleri 1 Kasım (yarın) itibarıyla başlayacak.

Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? Geri sayım başladı!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAÇ TL?

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Promosyon Ziraat Bankası emekli ödeme

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